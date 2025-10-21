O nouă ipoteză a anchetatorilor răstoarnă situaţia în cazul exploziei din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, scurgerea de gaze care a dus la tragedie ar fi avut loc înainte de intrarea în bloc, după un scurtcircuit care a fisurat conducta de gaz a imobilului. Aşa că, potrivit acestui scenariu, faptul că robinetul Distrigaz avea sau nu sigiliul rupt nici nu mai contează. Contează însă că locatarii, în frunte cu administratorul blocului, s-au plâns că miroase a gaz chiar şi după ce alimentarea a fost oprită şi au vorbit despre o pană de curent cu toate acestea nici pompierii, nici reprezentanţii Distrigaz nu au pus informaţiile cap la cap. Le-au pus însă anchetatorii care acum fac eforturi să strângă cât mai multe date din afara clădirii ce s-ar putea prăbuşi oricând.

După zile întregi în care sigiliul pus de Distrigaz părea cheia tragediei din Rahova, ultima ipoteză de lucru a anchetatorilor dă fiori de groază. Surse Observator spun că fisura s-ar fi produs înainte de branşamentul incriminat până acum. Iar sursa nenorocirii ar fi fost înafara blocului. Mai exact în tunelul subteran în care se află atât ţeava de gaze cât şi cablurile electrice și conducta de termoficare. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaze. Acumularea s-a făcut mai întâi în tunelul subteran, apoi gazele au urcat prin coloana verticală a blocului. Coloana era însă obturată, undeva deasupra etajului 5, aşa că gazul a ieșit printr-o grilă de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente. Acolo s-a produs şi explozia.

Ipoteza anchetatorilor pare din ce în ce mai aproape de realitate

Scenariul înfiorător îi face pe toţi bucureştenii care trăiesc în blocuri să se întrebe cât de sigură este locuinţa lor în condiţiile în care nimeni nu ştie ce modificări îşi fac vecinii în propriile apartamente. Deocamdată, specialiştii INSEMEX au scos din pământ ţeava de gaze care lega blocul din Rahova de conducta principală. O vor verifica centimetru cu centimetru. Deşi oamenii spuneau că mirosul de gaz era puternic la etajele superioare, înainte de tragedie la subsol abia se putea respira. "La subsol, un miros și un fum de nu puteai să stai. Ghiță de la apartamentul 103 îmi spune ieși afară vrei să mori acolo? Au venit cei de la Distrigaz, au intrat în bloc și piuia. Pe procesul verbal specifică mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz, gaz oprit de locatari pierderi la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz.Ce mă încălzește pe mine cu ceva că tu mi-ai pus sigiliul ăla sau că mi-ai oprit gazul? Când noi avem mirosul atât de puternic, de la ora 7, era ora 8 jumate, 8, 8 și ceva. Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea? De ce îmi persista mirosul?", a declarat Paraschiva Popa, administratoarea blocului.

Ipoteza anchetatorilor pare din ce în ce mai aproape de realitate în condiţiile în care locatarii audiaţi astăzi la Parchet vorbesc despre o pană de curent care a făcut pagube în trei apartamente. Un frigider a ars, o maşină de spălat a pornit singură, iar dintr-o aplică a ieşit fum. În continuare, accesul în scara distrusă este interzis. Iar anchetatorii fac eforturi să culeagă informaţii din exterior. 200 dintre locatarii rămaşi fără casă în urma exploziei au fost deja contactaţi de companiile de asigurări. Până acum au fost deschise 19 dosare de daună, dintre care trei s-au şi plătit deja.

