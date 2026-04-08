În ce zi se vopsesc ouăle de Paște 2026

Ouăle roşii sunt nelipsite de pe masa tradiţională de Paşte, unde, potrivit tradiţiei, se ciocnesc şi sunt însoţite de salutul creştin: "Hristos a înviat!", "Adevărat a înviat!". Acest obicei, păstrat de generaţii, simbolizează bucuria Învierii şi renaşterea vieţii.

Săptămâna Mare, cunoscută şi ca Săptămâna Patimilor, este ultima săptămână a Postului Mare şi precede cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, Paştele. Săptămâna include momente cu o încărcătură spirituală profundă, precum Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare şi Sâmbăta Mare.

Joia Mare are o semnificaţie aparte în tradiţia românească. Este ziua în care gospodinele finalizează curăţenia generală în case şi încep pregătirile pentru masa de Paşte. Tot acum se vopsesc ouăle, în special în culoarea roşie, care simbolizează sângele lui Hristos şi sacrificiul său.

Cum se vopsesc ouăle de Paşte

Cea mai răspândită variantă este vopsirea în roşu, culoare care simbolizează sângele lui Hristos. Ouăle se fierb mai întâi, apoi se introduc în apă caldă în care s-a dizolvat vopseaua specială din comerţ sau coloranţi naturali. Printre cele mai folosite ingrediente naturale se numără cojile de ceapă roşie, sfecla sau varza roşie, care oferă nuanţe variate.

Pentru decor, gospodinele folosesc diverse tehnici tradiţionale. Unele aplică frunze sau flori pe coaja oului, pe care le fixează cu un ciorap subţire înainte de vopsire, obţinând modele naturale. Altele folosesc ceară pentru a desena motive populare, metodă specifică ouălor încondeiate. După vopsire, ouăle sunt unse cu puţin ulei sau slănină pentru a căpăta luciu, devenind astfel nu doar un simbol religios, ci şi un element decorativ pe masa de sărbătoare.

Obiceiuri şi tradiţii legate de vopsirea ouălor de Paşte

Potrivit credinţelor populare, ouăle vopsite în Joia Mare şi consumate în ziua de Paşte feresc de suferinţe şi necaz pe tot parcursul anului.

În unele zone ale ţării, cojile de ouă sunt păstrate şi apoi îngropate în pământul păşunilor, pentru a proteja animalele de deochi şi de rele.

Când altcândva se mai vopsesc ouăle

Tradiţia vopsirii ouălor nu se opreşte însă aici. În afară de Joia Mare, ouăle se mai pot vopsi şi de Înălţarea Domnului, sărbătoare care are loc la 40 de zile după Paşte. Aceasta este considerată ultima zi din an în care se mai vopsesc ouă roşii şi se pregătesc preparate tradiţionale, precum pasca.

