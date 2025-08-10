În jur de 2,5 milioane de tone de alimente anual, potrivit estimărilor. Suntem chiar fruntaşi, într-un top european. Statisticile arată că un român aruncă, în medie, o masă pe zi din cele trei. Ce putem face ca să salvăm situaţia? Educaţie! Prin urmare, un nou proiect îi provoacă pe români să folosescă tot ce au în bucătărie. Şi să transforme ce rămâne în alte preparate delicioase.

Piaţa Obor este locul în care mii de kilograme de fructe şi legume ajung din mâinile comercianţilor în sacoşele cumpărătorilor, dar şi în sacul de gunoi. În România, în fiecare zi se aruncă în jur de 6.000 de tone de alimente, care ar fi putut fi salvate, donate sau gătite.

În piaţă, multe dintre alimentele de la final de săptămână urmează să fie aruncate la coşul de gunoi: o roşie prea coaptă, o salată uşor ofilită sau un măr cu un singur moale nu sunt pe placul cumpărătorilor dar pot fi baza unei mese sănătoase.

Cum combatem risipa alimentară

Specialiştii spun că planificarea cumpărăturilor şi gătitul creativ, cu ce avem deja în frigider, sunt primii paşi prin care putem reduce risipa şi economisi bani. Şi mai există o soluţie: transformarea resturilor alimentare în compost. Astfel, ceea ce este considerat gunoi poate deveni hrana legumelor de mâine.

Un exemplu vine chiar din Obor, unde printr-un proiect în desfăşurare, comercianţii, viitorii bucătari şi locuitorii din zonă se mobilizează. Alimentele care ar fi ajuns la gunoi urmează să fie gătite pentru comunitate şi transformate în compost. Este un gest mic, dar care repetat zi de zi poate reduce considerabil risipa alimentară.

