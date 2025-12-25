Vorba "Un măr pe zi ţine doctorul departe" a ieşit din trend pentru români. Nu neapărat de voie, ci, mai degrabă, din nevoie. Am ajuns să consumăm cele mai puţine fructe şi legume din întreaga Uniune Europeană. Scumpirile de la raioanele cu produse verzi şi proaspete nu ne dau doar bugetul peste cap, ci şi motive serioase de îngrijorare atunci când vine vorba despre sănătate.

Reporter: Spuneţi, cum ne dăm seama că este un măr românesc, faţă de cele care au inundat piaţa?

Andrei Steţ, producător: Gustul la măr, atât! Faţa, nu, vedeţi, românesc mai are pete din astea, aşa...

Reporter: Ştiu românii să facă diferenţa?

Andrei Steţ: Nu... Nu ştiu!

Iar în ultima vreme le şi cumpără tot mai rar, semn că fructele şi legumele nu mai sunt un obicei de consum, ci excepţia.

Practic, doar puţin peste 2% dintre români mai consumă astăzi cele 5 porţii recomandate pe zi.

Scumpiri în lanţ şi încasări mai slabe ca oricând

Iulia vinde de câţiva ani în această piaţă din Constanţa. Niciodată nu a avut încasări atât de slabe ca acum.

Reporter: Cât cumpără?

Iulia: Maximum 2 kilograme portocale, un kilogram jumătate mandarine, clementine, combinate. Legume cumpără albitură, pentru salată, pentru sarmale, mărar, pătrunjel.

Reporter: Faţă de alţi ani?

Iulia: Slab...

Reporter: La jumătate măcar?

Iulia: La sfert...

Scumpirile în lanţ îi fac pe români să nu mai cumpere ca altădată. Un kilogram de mere costă 8 lei, roşiile ajung la 15 lei, iar ardeii kapia, la 20 de lei.

"Probabil că în ultimii 5-6 ani preţul la fructe s-a dublat şi nu avem nici o competiţie reală cu produse româneşti, micul producător a fost sub presiune şi atunci nu e în piaţă" a explicat fermierul Marius Chipăilă.

Şi mesele de Crăciun şi de Revelion vor fi mai sărace în fructe şi legume. Urmează cele mai scumpe sărbători din istoria recentă.

"Oamenii nu mai au bani, iar asta se vede direct în achiziţiile din magazine. Au ajuns foarte mulţi să se ducă la hipermarket ca la muzeu: să admire produsele şi să nu şi le poată permite. Oamenii vor cumpăra probabil la suta de grame" a spus analistul economic Adrian Negrescu.

Lipsa de fibre duce la multe probleme de sănătate

Puţinele fibre din alimentaţie înseamnă însă multe probleme de sănătate.

"În perioada de iarnă, există o tendinţă de a creşte aportul proteic. Proporţia de legume şi fructe trebuie să fie mai mare în dietă decât cea din carne. Pentru o persoană adultă sunt necesare cam 25-30 de grame de fibre pe zi" a explicat medicul primar Marius Enescu.

Ce efecte are lipsa fructelor şi legumelor din alimentaţie

boli cardiovasculare

diabet de tip 2

obezitate

diverse forme de cancer

Dincolo de consum, România rămâne modestă şi la capitolul producţie: avem terenuri agricole generoase, chiar şi aşa însă, obţinem fructe şi legume mult sub potenţial.

Nivelul producţiei de legume în România, sub potenţial

1,9% producţia anuală de legume proaspete

5,4% producţia anuală de fructe proaspete

Iar acest lucru nu face decât să crească dependenţa de importuri şi să menţină preţurile ridicate pentru noi, consumatorii. Un sfert din legumele consumate în România şi 40% din fructe vin acum de peste hotare.

