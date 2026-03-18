Încă 22 km din Autostrada Moldovei, la un pas de finalizare. Lotul ar putea fi inaugurat în august

Veşti bune pentru șoferi! Aproape 22 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt la un pas de finalizare. Lotul doi Focşani – Bacău ar putea fi inaugurat în curând.

Dacă ne uităm spre ce spun observatorii independenți și chiar cetățenii care ridică drone în zonă, e bine, lucrările sunt atât de avansate încât ar putea fi deschis un nou tronson în luna apriliei. Atunci s-ar ține cont de acel prim termen de Paști, cum s-a discutat.

Dar compania de autostrăzi înaintează un alt termen și spune că cel mai probabil în august ar urma să se întâmple acest lucru. Totul ține și de partea birocratică, nu doar de ceea ce se vede în teren, pentru că depinde ce va decide constructorul împreună cu compania de administrare infrastructurii rutiere, dacă vor deschide loturile pe rând sau dacă așteaptă să fie mai multe tronsoane gata pentru a inaugura totul deodată în luna august, așa cum ne-au promis.

Vorbim într-adevăr despre un lot de 22 km, care ar face să se circule neîntrerupt pe autostradă până la București, pe aproape 200 km, după ce în decembrie s-au deschis alţi 16 km din autostradă. Iar dacă se va ține cont de toate termenele și promisiunile despre care s-a vorbit până acum, ar trebui ca până la finalul acestui an să avem autostrada pe toată regiunea Moldovei, până în nord.

