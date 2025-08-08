Concediu de coşmar pentru mii de turişti din Grecia. Oamenii au rămas blocaţi de vântul puternic în porturi după ce navigaţia feriboturilor a fost parţial interzisă. Rafalele, care au făcut şi două victime, au reaprins focarele în mai multe zone ale ţării. Focul le dă bătăi de cap şi turcilor. Strâmtoarea Dardanele a fost închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie.

Un cuplu din Vietnam a murit înghiţit de ape în insula Milos din Grecia. Împreună cu un grup de turişti, cei doi s-au urcat pe stânci să admire marea dar au ignorat vântul puternic. Femeia a fost aruncată în apă de o rafală iar soţul a sări în valuri să o salveze. Niciunul nu a reuşit să se întoarcă pe mal. O alertă de vânt puternic împreună cu o interdicţie de navigaţie a fost emisă încă de dimineaţă iar porturile Pireu, Lavrio și Rafina au fost blocate de turiştii care nu au mai avut cu ce să se deplaseze spre destinaţiile de vacanţă.

Vântul a propagat şi mai multe incendii de vegetaţie. Cel mai puternic s-a manifestat în zona Argostoli din Insula Kefalonia, unde locuitorii din trei sate au fost evacuaţi de urgenţă.

Primarul oraşului Argostoli: "Niciodată nu au fost atât de aproape de casele oamenior"

"Este o zonă în care au fost incendii şi în alţi ani dar niciodată nu au fost atât de aproape de casele oamenilor. Sunt circa 10 metri până la prima locuinţă. Când focul izbucneşte la marginea drumului, în trei locuri în acelaşi timp, e clar că nu este o coincidenţă", a declarat Theofilos Michalatos, primarul oraşului Argostoli.

Incendii şi în Turcia şi la sud de Atena. În Tuchan, Franţa, focul a pierdut din intensitate

Pompierii se luptă cu un incendiu de mare intensitate şi în regiunea Keratea, la sud de Atena.

Focul face probleme şi în Turcia. Un nor uriaş de fum a cuprins oraşul Canakkale, după ce un incendiu a izbucnit pe dealurile din apropiere. Strâmtoarea Dardanele a fost parţial închisă pentru a permite aeronavelor și elicopterelor de stingere să arunce apă mai rapid.

În schimb, incendiul care a făcut ravagii în apropierea oraşului Tuchan, Franţa, a pierdut din intensitate. Circa două sute de oameni au fost evacuaţi preventiv şi mutaţi în siguranţă într-un campus sportiv. Pompierii spun că vor stinge în totalitate focarul în următoarele zile.

