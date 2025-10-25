Antena Meniu Search
Video Incendiu uriaş la o fermă de porci din Iaşi. Flăcările, vizibile de la câţiva kilometri distanţă

Alertă într-o localitate din judeţul Iaşi, unde o fermă de porci din Ţuţora a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 08:57

Incendiul, vizibil de la kilometri depărtare, a pornit de la un tablou electric şi s-a extins rapid la acoperişul halei în care se aflau animalele.

În cele din urmă, incendiul a fost stins şi, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

iasi incendiu ferma
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: "Sunt recunoscător"
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan" a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
