Video Incendiu uriaş la o fermă de porci din Iaşi. Flăcările, vizibile de la câţiva kilometri distanţă
Alertă într-o localitate din judeţul Iaşi, unde o fermă de porci din Ţuţora a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.
Incendiul, vizibil de la kilometri depărtare, a pornit de la un tablou electric şi s-a extins rapid la acoperişul halei în care se aflau animalele.
În cele din urmă, incendiul a fost stins şi, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰