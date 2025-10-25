Alertă într-o localitate din judeţul Iaşi, unde o fermă de porci din Ţuţora a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.

Incendiul, vizibil de la kilometri depărtare, a pornit de la un tablou electric şi s-a extins rapid la acoperişul halei în care se aflau animalele.

În cele din urmă, incendiul a fost stins şi, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰