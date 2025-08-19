Antena Meniu Search
Video Incident grav într-un tren CFR. Geamuri sparte în mers, o femeie a fost rănită

Incident șocant într-un tren CFR pe ruta Mangalia–Oradea: mai multe geamuri s-au spart în mers, iar cioburile au căzut peste pasageri.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 08:37

Incident şocant, ieri, într-un tren CFR care circula pe ruta Mangalia-Oradea. Mai multe geamuri ale unui vagon s-au spart, iar bucăţile de sticlă au picat peste călători.

O femeie a postat pe reţele de socializare imagini în care se observă că a fost rănită. Autorităţile au deschis un dosar penal şi fac cercetări pentru a stabili cum s-a întâmplat totul.

tren cfr geamuri sparte
