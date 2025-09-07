Tragedia de la Budeasa, unde doi tineri studenți și-au pierdut viața într-un accident frontal, a îndoliat întreaga comunitate. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe s-a numărat și influencerul Adrian „Elicopter de luptă”, care l-a cunoscut personal pe Cristi, studentul la Medicină.

Într-un comentariu postat pe TikTok, Adrian a scris un mesaj emoționant despre Cristi, băiatul care a murit nevinovat, după ce a fost izbit frontal de un alt autoturism, în timp ce mergea spre facultate.

"Băiatul nevinovat era de milioane, un om foarte modest și empatic. Mergea pe la noi prin comună cu 30-40 km/h... fix persoanele de genul au ghinionul să fie în calea teribiliștilor. Foarte mare păcat, era cel mai cuminte băiat și a avut multe probleme la viața lui. A muncit mult și ajunsese la Medicină, provenind dintr-o familie foarte modestă. A fost prietenul nostru și nu ne-a greșit niciodată cu nimic. Condoleanțe!", a scris influencerul.

Cristi avea doar 21 de ani și studia la Facultatea de Medicină din Craiova. Plecase spre cursuri în dimineața accidentului. În urmă cu o lună, își pierduse tatăl din cauza unei boli grave. Familia și prietenii erau mândri de el și de drumul său către cariera de medic.

O tragedie care a șocat comunitatea

Accidentul de la Budeasa a avut loc duminică dimineață, când mașina condusă de un student la Academia Navală, în vârstă de 23 de ani, a intrat pe contrasens, izbindu-se frontal de autoturismul condus de Cristi. Ambii șoferi au murit pe loc, iar o tânără de 21 de ani a fost rănită și dusă la spital.

Comunitatea locală este în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe continuă să curgă pe rețelele sociale pentru cei doi tineri cu viitorul frânt mult prea devreme.

