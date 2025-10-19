Aseară, specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au prezentat şi primul raport. Unul făcut doar vizual, de la exterior, pentru că riscul de a intra în imobil este unul uriaş, şi în orice clipă, zidurile se pot prăbuşi. Inspectorii au concluzionat că utilizarea blocului în starea actuală este imposibil de făcut. De altfel, la o primă evaluare aceştia consideră că ar costa mai mult consolidarea, decât ridicarea unui alt bloc. Începând de săptămâna viitoare, însă, municipalitatea va contracta o companie care va avea rolul de a îndepărta elementele cu risc de desprindere. Şi tot în şedinţa de aseară, Primăria Capitalei a decis ca fiecare membru din familiile afectate să primească un ajutor financiar în valoare de 1.500 de lei.

Concluziile primul raport al specialiştilor de la Inspectorat de Stat în Construcţii concretizează ceea ce mulţi îşi imaginau.

"Starea actuală face imposibilă utilizarea imobilului, prezentând risc ridicat pentru utilizatori şi pentru persoanele din imediata vecinătate. În momentul de faţă nu avem o expertiză, asta să fie clar. Avem un raport. Acest raport a fost făcut după o inspecţie vizuală, din afară, nu s-a putut intra în clădire. Vor putea începe să demoleze ce trebuie să demoleze ca să se pună în siguranţă, abia ulterior se va face o expertiză reală", a declarat Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

Autorităţile iau în calcul demolarea blocului

"După expertiză vom ştii nivelul de intervenţie, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, deci ne uităm inclusiv la opţiunea de demolarea a imobilului după ce este pus în siguranţă", a transmis Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Planul propus aseară de Inspectoratul de Stat în Construcţii ar fi ca etajele 5, 6, 7 şi 8 să fie demolate, iar cele inferioare să fie ranforsate cu popi metalici. O lucrare, însă, care ar fi mult prea costisitoare şi care nu ar oferi siguranţă locatarilor. Varianta cea mai simplă, şi care ar costa mai puţin decât consolidarea ar fi construcţia unui alt imobil pentru familiile afectate. Totuşi, chiar şi fără o expertiză, şi doar în baza raportului, municipalitatea e conştientă de riscurile uriaşe.

"Situaţia nu este bună, deloc. Acel imobil, mai mult ca posibil, va reieşi că va trebui pus la pământ. Lucrăm la soluţii pentru perioada următoare ca să asigurăm ce se va întâmpla cu reconstrucţia imobilului şi cu redarea acelor familii a locuinţelor", a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

"Municipiul Bucureşti, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile: balcoane, pereţi, planşee, punerea în siguranţă a zonei: împrejmuire, susţinere provizorie, precum şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare", a spus prefectul Bucureştiului.

Lucrările de punere în siguranţă încep săptămâna viitoare

Înainte de a fi dărâmat, blocul va fi pus în siguranţă astfel încât locatarii să poată intra să îşi ia bunurile.

"Săptămâna viitoare municipalitatea va contracta o companie care va avea rolul de a dezafecta şi de a îndepărta elementele cu risc de desprindere iminentă. O dată încheiată această activitate, sub coordonarea celor de la IGSU, oamenii vor putea să intre în apartamente să-şi recupereze bunurile de strictă necesitate", a subliniat Răzvan Munteanu, directorul executiv al AMCCRS.

"Până la finalizarea anchetei nu poate să intre nimeni, nicăieri. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara la care a avut loc explozia, în măsura în care se va putea, ISU va încerca să meargă cu fiecare locatari să-şi recupereze bunurile, dar doar bunuri gen bani, documente şi alte lucruri ce se pot lua imediat", a explicat prefectul Andrei Nistor.

Familiile afectate vor primi ajutoare financiare

Şi tot în şedinţa de aseară, municipalitatea a decis să acorde ajutoare financiare familiilor greu încercate.

"Începând de luni se trece la faza a doua a intervenţiei, în care vom încerca să găsim împreună cu fiecare familie o soluţie potrivită pentru locuirea pe termen mediu şi lung până când toate procedurile vor fi realizate, astfel încât blocul să fie redat proprietarilor. Săptămâna viitoare va începe alocarea ajutorului financiar pentru fiecare membru de familie afectat în valoare de 1.500 de lei", a informat Cosmina Siminean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială.

Decizia finală va fi luată abia după ce inspectorii de la ISC vor putea face o expertiză detaliată a imobilului.

