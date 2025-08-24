Ministrul apărării naţionale, Ionuţ-Liviu Moşteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei.

Ionuţ Moşteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuţi în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum şi la alte activităţi oficiale organizate de autorităţile ucrainene.

Totodată, oficialul român participă la "Defence Cooperation Forum. Future Warfare", unde prezintă contribuţia şi sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum şi rolul activ al ţării noastre în cadrul eforturilor internaţionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii regionale.

"Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin. Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor", a declarat Ionuţ Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ministrul Apărării a mai transmis că fiecare zi de rezistenţă ucraieană înseamnă mai multă siguranţă pentru România.

"Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei. Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei", a mai declarat ministrul Apărării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Suferiţi de alergii sezoniere la finalul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰