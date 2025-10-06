Scandalul infecţiilor mortale de la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi scoate la iveală o situaţie absurdă. Raportul Ministerului Sănătăţii arată că secţia ATI unde s-au infectat cei 7 copii care au murit a primit aviz ilegal. Motivul, nu avea chiuvete pentru personalul medical, aşa cum prevede legea. Însă omul care a emis avizul, în 2023, este chiar cel numit acum preşedinte interimar al DSP Iaşi, după demiterea vechii conduceri.

La secţia ATI a spitalului Sfânta Maria din Iaşi 7 copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie luată din spital. În ciuda aparaturii moderne, corpul de control al ministrului Sănătăţii a găsit nereguli grave.

Pe secţia de Terapie Intensivă unde s-au infectat copiii cu bacteria intraspitalicească la fiecare două saloane există câte un grup sanitar care are şi chiuvetă. Dar este destinat doar pacienţilor. Nu există chiuvete şi pentru personalul medical, există însă dispencere cu dezinfectant la intrarea în saloane.

"Avizul de funcționare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu exista în unitatea de terapie intesivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru dezinfecţia şi pentru spălarea mâinilor personalului medical", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Spitalul a fost renovat complet, în 2023, în urma unei investiţii de 138 de milioane de lei. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi susţine că în proiect nu erau trecute şi chiuvetele.

"Unitatea spitalului de copiii Sfânta Maria din Iaşi a primit autorizaţia de funcţionare din partea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică. Crede cineva în ţara asta că ar fi fost un capăt de ţară să mai montăm încă 12 chiuvete. Dacă acest lucru ar fi fost stipulat, menţionat, solicitat către Ministerul Sănătăţii, cu siguranţă am fi făcut asta", spune Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Şeful DSP Iaşi care a dat avizul pentru proiectul fără chiuvete era Liviu Stafie. Acelaşi Stafie a fost numit acum director interimar al instituţiei, după valul de demiteri de la Iaşi. Ministrul Sănătăţii nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia.

Lămuriri despre modul în care a fost avizat proiectul secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi ar trebui să ofere şi Direcţia de Sănătate Publică de aici. Doar că nici fosta conducere şi nici actualul director, pus pe o perioadă determinată, nu au răspuns la telefon. Mai mult decât atât, a amânat o conferinţă de presă de două ori, după care au anulat-o de tot doar pentru a nu trebui să răspundă public la întrebări.

Consiliul Judeţean Iaşi aşteaptă acum indicaţii de la minister pentru a monta chiuvetele care lipsesc în secţia ATI.

