Localnicii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Pentru localitatea Plauru, riscul rămâne ridicat

După o noapte tensionată, locuitorii din satul Ceatalchioi, județul Tulcea, pot reveni în siguranță la casele lor. Luni, 231 de persoane au fost nevoite să evacueze localitatea din cauza unui incendiu la bordul unei nave încărcate cu GPL, aflată pe Dunăre la doar câteva sute de metri de România.

Noaptea trecută a fost lungă și plină de teamă. Peste 200 de oameni, bătrâni, copii, familii, au plecat de acasă cu microbuzele puse la dispoziție de autorități și și-au petrecut orele în adăposturi improvizate. Flăcările de la bordul navei sub pavilion Turcia încă se mai vedeau, iar orice deflagrație ar fi putut fi dezastruoasă.

Autoritățile au lucrat non-stop, iar în cele din urmă situația s-a mai liniștit. Ceatalchioi este considerat acum în siguranță, iar oamenii se pot întoarce la casele lor,.

În schimb, pericolul nu a dispărut complet. În apropiere, localitatea Plauru rămâne în atenția forțelor de intervenție, iar flacăra de pe navă continuă să ardă.

Dunărea, care separă România de Ucraina, a fost martoră la clipele de spaimă și la solidaritatea oamenilor care s-au ajutat unii pe alții în această noapte tensionată, după ce o dronă rusească a lovit nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, acostată în portul ucrainean Izmail.

Ce spun autorităţile

Având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea, stadiul actual este următorul:

Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin. În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor.

O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de persoanele evacuate și vor oferi sprijin ca cele 231 de persoane din Ceatalchioi să se întoarcă în siguranță la casele lor prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și personal pentru ajutorarea celor în vârstă ori cu nevoi speciale.

