Tot mai mulţi străini descoperă şi redescoperă România! O confirmă statistica. În prima lună de vară, au ajuns la noi la fel de mulţi oaspeţi cât în jumătate de an. Transalpina pare să fie punctul de interes pentru iubitorii de serpentine şi privelişti spectaculoase.

Maximilan, un motociclist pasionat din Berlin, a suprapus panorama şi aventura pe hartă şi i-a rezultat că trebuie să vină în România. A mers peste 1.400 de kilometri ca să se desfete cu peisajele Transalpinei, dar crede că a meritat.

"Era visul meu de mult timp, de când mi-am luat permisul pentru motocicletă şi am văzut documentare la televizor. Nu m-am aşteptat să opresc la fiecare două minute ca să admir peisajul care se schimbă mereu!", a declarat Maximilian, turist străin.

Locul din România care îi atrage pe turiştii străini

Drumul care taie munţii în două şi uneşte Oltenia cu Transilvania a devenit o destinaţie căutată mai ales de motociliştii care caută şosele care să le ofere adrenalină şi privelişti spectaculoase. Pe Alberto l-am surprins, tot pe motor, în timpul unui tur prin mai multe puncte din Europa.

"Transalpina este unul dintre cele mai bune trasee din Europa pe care poţi ajunge cu motocicleta, este un pic de trafic, dar este foarte frumos! Şi poţi vedea asta când mergi", spune Alberto.

"Oamenii sunt foarte săritori, nu ai nevoie să cunoşti neapărat limba română, nu am avut probleme ca turişti aici", spune un alt turist străin.

Statisticile recente confirmă - într-o singură lună de vară am avut turişti străini cât în şase luni.

"Am avut din Australia, din Statele Unite, dar sunt foarte mulţi cehi, polonezi, din Franţa. Îşi doresc să viziteze punctele noastre gastronomice, să guste din preparatele noastre de la stânile de pe Transalpina", spune Mioara - proprietară stână.

Bulzul, pastrama de oaie şi ciroba de burtă sunt în topul mâncărilor de care turiştii străini se îndrăgostesc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰