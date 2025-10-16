Deşi finalizarea Autostrăzii Transilvania este aproape, lucrările pentru ultimele două loturi ar putea fi oprite. Deşi aceste două tronsoane puteau fi inaugurate în doar câteva luni, nu au mai fost trecute pe lista proiectelor rămase din PNRR, stabilită de Guvern. Dacă nu va fi găsită o altă sursă de bani, şantierul ar putea intra în conservare. În timp ce reprezentanţi Ministerului Transporturilor refuză să explice situaţia, cei de la Compania Naţională de Drumuri spun că încă nu au fost notificaţi oficial.

Pe şantierul Autostrăzii Transilvania, între judele Cluj şi Sălaj, muncitorii lucrează la foc continuu. În anumite locuri, constuctorii au în plan să finalizeze lucrările chiar înainte de termenul final de anul viitor.

"Cel mai avansat lot e aici între Nădăşelu şi Zimbor, unde stadiul lucrărilor a depăşit 90%. Încă din vară, muncitorii au turnat primul strat de asfalt şi cu un sens giratoriu provizoriu, existau şanse sa fie deschis parţial până la finalul acestui an", a transmis reporterul Observator Alex Prunean.

Însă, forfota de acum s-ar putea transforma în linişte. Ultimele două tronsoane ale autostrăzii, care însumează doar 42 de kilometri, nu au fost introduse în documentul aprobat de Guvern în ceea ce priveşte proiectele rămase din PNRR, iar acest lucru ar putea duce la oprirea lucrărilor. Reprezentanţii Guvernului refuză să ofere explicaţii, iar cei de la Compania de Drumuri spun că momentan nu au fost înştiinţaţi oficial.

"Dacă se va ajunge într-o situaţie de genul acesta şi anumite lucrările ar fi stopate, atunci va trebui să luăm măsura, să cerem constructorilor să ia măsura intrării în conservare a şantierului respectiv care înseamnă nişte cheltuieli. Ar putea să fie (n.r. - cheltuieli) similare cu finalizarea lucrărilor", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Cristi este şofer de camion şi străbate cel puţin o dată pe săptămână drumul dintre Cluj şi Zalău, paralel cu Autostrada Transilvania.

"Bătaie de joc. Când e aproape gata, pe ultima sută de metri, atunci o opresc. Cred că o să ajung pesionar când o să pot circula", spune un şofer.

Nemulţumiţi ar fi şi muncitorii care lucrează de zor pe şantier.

"Încă de la început, mobilizarea a fost uriaşă, cum rar s-a mai văzut pe şanfierele de la noi. Peste 1000 de muncitori cu sute de utilaje au lucrat zi şi noapte, în schimburi, iar pentru eficientizarea timpului, au fost cazaţi chiar aici, într-un mic oraşel amenajat la marginarea viitoarei aurostrăzi", potrivit reporterului Observator Alex Prunean.

Construcţia ultimelor două loturi costă peste 1,7 miliarde de lei. Dacă autostrada ar pierde finanţarea din PNRR, o alternativă ar putea fi banii din cadrul Planului de Transport, spun surse din CNAIR.

