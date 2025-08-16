Incendiile de vegetaţie sunt noul pericol pe care trebuie să îl înfruntăm şi în România. Canicula a dublat numărul acestora în ultimii doi ani. Lângă Bucureşti, zeci de oameni şi-au părăsit aseară în fugă casele ameninţate de flăcări. Pompierii au stins cu greu focul care a lăsat în urmă un peisaj înfiorător. Mai multe focare înghit chiar la această oră hectare întregi de păşuni şi păduri în Mehedinţi, Bihor și Maramureș.

"Mamă, ne ia foc casa, măi! Ia uite, apocalipsă. Ne-a luat! Nu ai ce să mai stai, haide. Ne-a luat, ne-a luat, ia uite! Mamă!", spune un localnic.

Cel puţin 70 de localnici din Clinceni - Ilfov au simţit arsura pericolului aseară. Un incendiu de vegetaţie cum văzuseră doar la ştiri le ameninţa casele. Imaginile primite pe Fii Observator arată panica generală.

Au fugit din calea flăcărilor

Focul s-a apropiat periculos de mult de zona de case. Localnicii au început să îşi ude singuri pereţii caselor, ca să nu ia foc. Pompierii au avut probleme mari.

"Nu este nicio sursă pentru pompieri de apă. Ăsta a apărut chiar inopinat și nu știu dacă a fost cu intenție sau fără. Problema este că au avut atâția oameni de suferit". "Nu aveau presiune pe hidranți...Din păcate asta e infrastructura Clinceniului și nu numai", spun oamenii.

"Sunt întâmpinate probleme serioase de acces la focare din cauza străzilor înguste sau îngustate care staționează, din cauza barierelor automatizate aflate pe drumurile de servitute sau din cauza altor obstacole", a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU B-IF.

După ce au stins cu greu incendiul din vestul Capitalei, pompierii au fost chemaţi la altă intervenţie dificilă, la doar câţiva kilometri distanţă.

La nici 24 de ore după ce au stins incendiul din zona Clinceniului, un alt incendiu puternic a izbucnit aici, în sudul Capitalei.

Foc şi panică şi în Mehedinţi. În apropiere de Drobeta-Turnu Severin, flăcările au ras peste 100 de hectare de pădure și s-au apropiat periculos de mult de casele localnicilor. Pompierii au reuşit să lichideze focarul abia după 24 de ore.

România înregistrează o creștere alarmantă a incendiilor de vegetație. În 2023 au fost raportate peste 13.000, în 2024 mai mult de 20.000, iar trendul îngrijorător continuă și vara aceasta. Pericolul este cu atât mai mare cu cât vegetaţia se poate aprinde extrem de uşor - în ultimele 46 de zile, în 39 au fost temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰