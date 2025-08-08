Video Maşini blocate pe Transfăgărăşan, după o ploaie torenţială. Pietre şi buşteni au ajuns pe carosabil
Zeci de maşini au rămas blocate ieri pe Transfăgărăşan din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil, după o ploaie torenţială!
În zona Piscu Negru, apa care s-a scurs de pe versanţi a adus pe şosea pietre şi mai mulţi buşteni.
Jandarmii, ajutaţi de şoferi, au muncit la foc continuu pentru a elibera drumul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
