Zeci de maşini au rămas blocate ieri pe Transfăgărăşan din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil, după o ploaie torenţială!

În zona Piscu Negru, apa care s-a scurs de pe versanţi a adus pe şosea pietre şi mai mulţi buşteni.

Jandarmii, ajutaţi de şoferi, au muncit la foc continuu pentru a elibera drumul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

