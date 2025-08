"De la Iaşi vin. Am venit cu trenul de noapte. Bilet am luat aseară într-o mare grabă, la 23, la 23:30 eram deja în tren. Am ajuns dimineață, la 6:30. Îi scriam în fiecare an la ziua de aniversare, pe 3 martie. Și îmi răspunde, întotdeauna îmi răspundea. Reprezenta un adevărat prieten, un adevărat om", a povestit Ion Huţanu, cetăţean care a venit să-i aducă fostului preşedinte un ultim omagiu.

"A fost unul dintre mentorii mei. Eram tânăr şi era mentor probabil pentru multă lume care a crezut în social-democrație", a spus un alt bărbat, venit din Sebeş.

"E păcat, să ştiţi, că dacă nu era Revoluţia, astăzi nu eraţi aici! A fost cel care, împreună cu revoluţionarii, a adus libertatea şi democraţia în această ţară. Ion Iliescu a avut contribuţia lui. Nimeni nu este perfect", a declarat soţia lui Lazăr Dorin Maior.

"Mătușa mea a făcut facultatea cu dânsul la Moscova. Cum să o primesc (vestea)? Așa, cu o oarecare detașare... Pentru mine e dureros, pentru alții nu știu", a punctat o femeie.

Ce îi leagă pe oameni de Ion Iliescu

"Pentru mine a fost un preşedinte bun. Au fost şi alţii care din umbră i-au adus minerii, scandaluri care nu trebuiau, dar nu a făcut-o numai el".

"L-am cunoscut pe domnul Iliescu din tinereţe, am lucrat cu dânsul aproape tot timpul, l-am apreciat, am văzut în dânsul un dascăl", a adăugat altcineva.

La întrebarea "Ce vă leagă de fostul preşedinte al României Ion Iliescu", cei prezenţi au răspuns:

"Mă leagă. Dacă sunt în Bucureşti să vin şi la... că am fost şi la Vadim Tudor, am fost şi la Dolănescu. Ce a făcut bine, ce a făcut rău, asta e treaba lui..."

"Eh, în primul rând că sunt om şi am empatie. De la Washington, New York şi acum stau prin Bucureşti o perioadă. Sunt militar de carieră, mai mult nu vă spun".

"Pentru exemplul pe care l-a dat și a obținut 85 la sută din voturi 20 mai 1990. Pentru înțelepciunea şi inteligenţa cu care a încercat cu luminile și umbrele sale".

"Viaţa, însăşi viaţa!"

