Tragedie la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. O doctoriţă de 66 de ani, aflată de gardă, a fost găsită fără viaţă pe holul unităţii medicale, în dimineaţa zilei de vineri. Medicul Eva Kiss, pediatru cu o carieră de zeci de ani, a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, însă fără succes. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.

Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă - Shutterstock/imagine ilustrativă

"În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză", au declarat oficialii Poliţiei Cluj.

Ca urmare, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului, transmite News.ro.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a clarifica împrejurările în care a survenit decesul.

Articolul continuă după reclamă

Presa locală notează că medicul care a murit este Eva Kiss, pediatru, şi că aceasta era de gardă când a fost găsită moartă.

"A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienți, pentru toată lumea" au declarat colegii pentru Știri de Cluj.

Tragedia a avut loc la câteva zile distanță de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰