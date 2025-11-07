Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Tragedie la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. O doctoriţă de 66 de ani, aflată de gardă, a fost găsită fără viaţă pe holul unităţii medicale, în dimineaţa zilei de vineri. Medicul Eva Kiss, pediatru cu o carieră de zeci de ani, a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, însă fără succes. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 21:28
Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă - Shutterstock/imagine ilustrativă

"În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză", au declarat oficialii Poliţiei Cluj.

Ca urmare, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului, transmite News.ro.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a clarifica împrejurările în care a survenit decesul.

Articolul continuă după reclamă

Presa locală notează că medicul care a murit este Eva Kiss, pediatru, şi că aceasta era de gardă când a fost găsită moartă.

"A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienți, pentru toată lumea" au declarat colegii pentru Știri de Cluj.

Tragedia a avut loc la câteva zile distanță de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

medic pediatru cluj spital
Înapoi la Homepage
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte?
Observator » Evenimente » Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă