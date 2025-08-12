Românii apelează la social media pentru orice. Mai nou, îşi caută parteneri de vacanţe. Oferte sunt destule - unii promit chiar să achite integral costul călătoriei. Sunt şi grupuri organizate care plănuiesc excursii pentru necunoscuţi. Indiferent de varianta aleasă, poliţiştii recomandă prudenţă pentru că nu mereu străinii au intenţii bune.

Iulia a plecat în Ibiza într-o vacanţă organizată de un grup care se ocupă de călătorii. A trăit experienţe inedite şi a cunoscut oameni noi.

"O prietenă mi-a recomandat acest site. Am văzut că organizatorii pregăteau o vacanţă de 5 zile în Ibiza şi am zis, de ce nu? A fost o provocare totală să ies din zona mea de comfort, dar nu regret! Aş mai repeta oricând", spune Iulia.

Experienţele românilor care au mers cu necunoscuţi în vacanţe

Organizatorii aleg o destinaţie în urma discuţiilor, apoi caută cele mai bune oferte de zboruri şi cazare.

"Ne întâlnim în aeroporturi din diferite ţări şi de acolo începe vacanţa noastră! În timp am făcut o comunitate mare cu un scop simplu: să eliminăm singurătatea şi să arătăm că se poate călători uşor, chiar şi atunci când nu ai prieteni disponibili", spune organizatorul.

Şi pe reţelele sociale sunt grupuri în care oameni de toate vârstele îşi caută parteneri de vacanţă fie pentru a economisi, fie pentru că sunt dornici de aventură.

Înainte, anunțuri similare se găseau doar în ziar, acum sunt la un click distanță. Grupurile online au devenit veritabile platforme de întâlnire, inclusiv pentru călători, mai ales în plin sezon estival. Şi la fel ca în ziar, găseşti de toate: poveşti tentante, descrieri frumoase şi oferte care în realitate ascund alte interese.

"Aş pleca în vacanţă peste 2-3 săptămâni, însă nu am o parteneră. Sunt văduv de 9 luni. Vreo ofertă ceva_Până în 50 de ani, micuţă şi sociabilă".

"Caut parteneră pentru deplasare în Varna, în data de 18 iulie până pe 20 iulie. Plecare din Bucureşti. Cazare asigurată la hotel. Fără comentarii deplasate".

"Caut parteneră sau partener să mergem împreună la mare în Eforie Nord (perioada 15-36 august). Fiind două personae ieşim mai ieftin la cazare. Eu matur, singur, curat, nefumător. Rog seriozitate".