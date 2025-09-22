Un profesor din Constanţa este cercetat pentru corupere sexuală: a trimis mai multe mesaje indecente elevilor săi. Dacă nu e suficient de revoltător, aflaţi că profesorul este preot cu vechime şi predă religie la un liceu din Constanţa. Cel puţin doi adolescenţi, de 16 şi 17 ani, au depus plângere la Poliție, dar mărturiile colegilor lor lasă să se înţeleagă că numărul victimelor dascălului în sutană ar putea fi mai mare. Unuia dintre băieți, bărbatul de 48 de ani i-a făcut avansuri şi i-a trimis fotografii indecente. Individul neagă tot, desigur.

Relaxat, preotul neagă acuzaţiile şi chiar pare surprins de acuzaţii.

Imaginile au fost filmate în această dimineaţă, la secţia de poliţie, acolo unde preotul a fost chemat să dea explicaţii, după ce tatăl unui elev de 17 ani a făcut plângere împotriva lui pentru avansuri sexuale prin mesaje. Preotul, care este şi profesor de religie, îi propunea adolescentului să se întâlnească cu el, îi trimitea imagini explicite şi îi explica cum să şteargă conversaţiile şi să îi schimbe numele din telefon, ca să nu fie deconspirat.

"Te aştept la o spovedanie". "Şterge conversaţia de aici." "Nu povesteşti la nimeni nimic." "Pune Bogdan la nume, atât, Nu prof, nu nimic.", scria preotul.

Două acuzaţii pe numele preotului

Toată povestea a ajuns şi în online, după ce tânărul a cerut ajutorul unui influencer care a publicat imaginile. Pe numele preotului, mai este încă o plâgere de la părintele altui elev de 16 ani, cu aceleaşi acuzaţii.

"Este o persoană ciudăţică din punct de vedere emoţional. Nu cred că înţelege contextul dintre glumă şi avansuri". "Mie mi-a spus că vrea să îmi verifice al treilea picior. Am mai auzit şi de la alţi colegi din liceu că le-a făcut şi el avansuri. Pune mâna pe ei, îi opreşte când merg pe holuri să vorbească cu ei. De 3 ani îl ştim pe domnul. Era o persoană calmă". "Mi-a zis că sunt frumos şi m-a pupat. Te-a pupat? Mi-a făcut aşa un semn, pupici cum ar veni. Eu am râs de el. Am luat-o ca pe o glumă", spun elevii.

Deşi mai mulţi elevi cunoşteau apucăturile neortodoxe ale profesorului, conducerea şcolii era străină de obiceiurile acestuia.

"Nu am ştiut de aceste probleme. Nu am apucat să facem nicio cercetare. Domnul profesor a avut un comportament exemplar. Anul acesta, se pare că a fost mai iritat. De la medicina muncii, încă nu am acord pentru începere şcolii pentru că l-au chemat de 2 ori la controlul psihologic. O să începem o cercetare disciplinară", a declarat Claudia Nițu - Director liceul Energetic Constanţa.

"Multe dintre interacţiunile dintre cadru didactic şi elev au avut loc în timpul activităţii didactice. Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă", a declarat Sorin Mihai - seful ISJ Constanţa.

Exclus de la slujire

În timp ce poliţia şi inspectoratul fac cercetări, există şi sceptici. "Mai vine şi slujeşte la noi când poate, când şi când. Nu este angajat la noi. El se comportă absolut normal. Pentru mine este o surpriză. Eu cred că este o minciună", a declarat Andrei Salomea - preot paroh Biserica Buna Vestire Navodari.

"Sunt şocat nu mă aşteptam la aşa ceva. Îl ştiam om cu doi băieţi acasă. Mai glumea. Nu a încercat să se atingă de noi. Mie nu îmi vine să cred ştiind că are 2 copii acasă", a declarat un fost elev.

"l-am văzut aici de multe ori. Ţinea predici. Foarte frumos slujea. E ceva acolo. Nu ştiu. Ceva nu mi-a plăcut", a declarat o enoriaşă.

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că i-a suspendat dreptul de a sluji. De asemenea, bărbatul nu ma are voie să predea religie.

