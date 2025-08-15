De Sfânta Maria, mii de credincioşi au luat drumul mănăstirii Nicula, care îşi serbează hramul. Sub cerul liber, oamenii veniţi din toate colţurile ţării s-au rugat la icoana făcătoare de minuni - pentru iertarea păcatelor, dar şi pentru sănătate, linişte şi, bineînţeles, pentru cei dragi.

Curtea mănăstirii a devenit, azi-nopate, neîncăpătoare pentru miile de credincioşi adunaţi la Mănăstirea Nicula. După două zile de aşteptare, icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de preoţi sub cerul liber.

"Punctul culminant al întregului pelerinaj are loc chiar în acest moment. Icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de proţi din biserică şi aşezată aici la altarul de vară, în faţa zecilor de mii de pelerini care închină la ea şi ţin în mâini lumănări aprinse", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Cu lumânările aprinse şi cu sufletul încărcat de speranţă şi recunoştinţă, pelerinii au cântat împreună în cinstea celei care L-a născut pe Dumnezeu. Iar pentru mulţi dintre ei, acest lucru a devenit deja o tradiţie.

"Primul an când am venit, mama era grav bolnavă, a şi decedat în scurt timp şi am simţit nevoia pentru o linişte. Şi de atunci, simt nevoia să vin în fiecare an. Maica Domnului simt că revarsă o linişte pe mine. Orice povară sau orice gânduri mai negative, aici îmi găsesc liniştea", a spus o enoriaşă.

Se spune că, de mai bine de 300 de ani, din secolul 17, icoana Maicii Domnului face minuni. Şi că nicio dorinţă spusă aici n-a rămas neîmplinită.

"Maica Domnului ne bucură în fiecare zi cu minunile vieţii noastre. Că trăim şi că ajungem aici sănătoşi şi ne întoarcem la casa noastră este minunea Maicii Domnului.Prima oară am venit aici acum cred că 15 ani de zile. Şi de atunci am tot început să vin cu copii. Au crescut copii şi aşa au crescut cu obiceiul ca niciodată să nu lipsească de la Nicula de la hram. Tot ce am ce am cerut de la Maica Domnului, la sfânta icoană, nu au trecut 3 zile şi toate minunile mi s-au împlinit", a mărturisit o femeie.

Şi în această dimineaţă curtea mănăstirii a fost plină de credincioşi care au ascultat în linişte slujba.

Mihaela a înoptat în curtea mănăstirii ca să prinsă slujba încă de la prima oră: "Pentru minuni, pentru sănătate (...) aveam dureri mari de coloană, atât de mari încât doctorul mi-a zis că o să paralizez într-un an de zile și Măicuța Domnului m-a ajutat."

Iar Gina a venit la mănăstire tocmai din Londra, unde lucrează: "Vin în fiecare an drept mulțumire că Maica Domnului a făcut o minune cu mine. Sunt operată de cancer, în 2017 mi-a revenit din nou..și am venit aici, trebuia să mă operez din nou, și am mers la medic..nu mai era nimic."

Liniștea s-a risipit spre finalul evenimentului, atunci când credincioșilor le-au fost oferite sarmale.

Numărul de pelerini sosiți la Nicula a fost mai mic față de anii trecuți.

