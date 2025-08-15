Mii de credincioşi din toate colţurile tării au venit la mănăstirea Nicula pentru a cinsti Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii. Oamenii care fac asta an de an spun că au trăit miracole. O femeie este covinsă că rugăciunile de aici au scăpat-o de cancer. După două săptămâni de post, pelerinii au stat la coadă pentru o porţie de sarmale.

A fost momentul mult aşteptat de miile de pelerini de pe dealul Mănăstirii Nicula. După două zile de aşteptare, icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de preoţi în mijlocul oamenilor. Au urmat ore de rugăciune.

Mihaela se roagă în primul rând, pentru sănătate. Chiar ea s-a convins că aici, la Nicula, se întâmplă miracole

"Aveam foarte mari dureri de coloană, atât de mari încât doctorul mi-a zis că o să paralizez într-un an de zile şi Măicuţa Domnului m-a ajutat", a declarat Mihaela, din Bucureşti.

S-au vindecat miraculos prin credinţă

Este locul în care speranţa nu moare niciodată. Poveşti impresionante de viaţă s-au auzit în curtea mănăstirii.

"Vin din Vrancea, vin în fiecare an pentru mulţumire, pentru minunea pe care a făcut-o Maica Domnului cu mine. Din 2017 sunt operată de cancer, mi-a revenit din nou. Şi am venit aici, trebuia să mă operez din nou şi când am mers la medic nu mai era nimic", spune o credincioasă.

"Ne adresăm Maicii Domnului să intervină la fiul său să pună pace-n lume, că el este domnul păcii", a declarat IPS Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului.

După terminarea slujbei, toţi credincioşii au fost invitaţi la o porţie de sarmale. Aici, nu s-a mai păstrat rândul. Jandarmii au fost nevoiţi să intervină

Şi la Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica se adună mii de credincioşi anual. în zi de hram, Sfânta Liturghie a fost oficiată in cinci limbi: romana, greaca, polona, maghiara și germana.

"Sunt mii de oameni, 3-4 mii, poate şi mai mulţi. dar să nu-i uităm şi pe cei care şi-ar fi dorit. sunt atâţia bolnavi, ţintuiţi la pat care de fapt sunt prezenţi şi atunci mulţimea este mult mai mare", a declarat pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Provinciei "Sfântul Iosif" din România.

"Venim de 20 de ani aici. pentru linişte sufletească, pentru ajutor". "E un loc foarte frumos de pelerinaj aici, mulţi oameni vin, mulţi tineri", spun credincioşii.

La finalul Liturghiei, icoana Maiicii Domnului a fost purtată în procesiune în jurul bisericii.

