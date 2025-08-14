Vacanţă încheiată tragic pe şosea. O familie din Iași a fost spulberată pe drumul spre casă, după ce rulota pe care o tractau a intrat în balans și a aruncat mașina direct în fața unei basculante. Tatăl a murit pe loc, iar mama și cele două fiice, de 9 și 14 ani, au ajuns în stare gravă la spital. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc.

O cameră de bord a surprins scenele înfiorătoare. În imagini se vede cum imediat după ce trece de o betonieră, rulota care era tractată de autoturism intră în balans într o curbă. Şoferiţa nu mai poate controla maşina şi intră în plin într-o basculantă care vine pe contrasens.

"Mamă, ce accident!", spune un martor.

Impactul e atât de puternic încât rulota e desprinsă de autoturism şi aruncată pe câmp. Maşina în care se afla familia e târâtă zeci de metri de autoutilitară. Pe şosea sunt împrăştiate cauciucuri şi bucăţi întregi din caroserie.

Impact devastator

"Au intrat în faţa mea la trei metri, nu am putut să mai evit. I-am luat din plin şi am ajuns aici unde se vede", a declarat şoferul de basculantă.

"A intrat cu viteză destul de mare în curbă şi forţa gravitaţională te aruncă pe contrasens. Ăsta a fost rezultatul inconştienţei", a declarat Radu Neneștean - Instructor Auto.

La volan era o femeie de 49 de ani din Iaşi. Se întorcea din vacanţă alături de soţul ei şi cele două fiice. Bărbatul, pasager pe locul din dreapta a murit pe loc. Copilele de 9 şi 14 ani au fost grav rănite. Femeia a fost salvată de şoferul basculantei, după ce maşina ei a luat foc.

"Am sărit repede de la volan, cu extinctorul, am stins maşina, am scos persoanele. De la volan nu s-a putut scoate până nu a venit descarcerarea", mai spune şoferul de basculantă.

"Bilanţul indică arsură de căi aeriene, cu necesitate de ventilaţie mecanică, contuzie pulmonară, severă. Contuzie hepatică şi fracturi de bază de cranciuşi fractură la nivelul gleznei", a declarat Diana Cimpoeşu - medic Spitalul Clinic Judetean De Urgenţă Sf. Spiridon.

Zona unde a avut loc accidentul e cunoscută drept una periculoasă.

"S-a mai întâmplat, a mai murit vreo trei. Aici s-au întâmplat cam multe accidente în curba asta", spune un martor.

Instructorii auto spun că e foarte importantă experienţa atunci când tractăm o rulotă. Greutatea unui astfel de ansamblu variază între 750 de kilograme şi două tone.

"Mulţi nu cunosc legislaţia în vigoare, mulţi nu ştiu să conducă un asemenea ansamblu. Poate să devină foarte, foarte periculos, chiar şi mortal în unele situaţii", a declarat Radu Neneștean - Instructor Auto.

România e pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de accidente mortale. Peste 1300 de oameni au murit numai anul trecut pe şosele.

