Acuzaţii grave în Prahova. O femeie susţine că a fost agresată de poliţiştii, chiar la ea acasă. Agenţii au fost chemaţi de un vecin nemulţumit că victima asculta muzica prea tare. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere, motiv pentru care a fost deja deschisă o anchetă internă.

Femeia a povestit că se afla la casa din Brează. Era singură în momentul în care un vecin a sesizat poliția că aceasta ar fi avut muzica dată prea tare. Polițiști au venit la fața locului. Înțelegem că au amendat-o pentru tulburarea linii și ordinii publice.

Ulterior, agenții ar fi revenit și, așa cum se vede pe imaginile de pe camerele de supraveghere, ar fi chemat-o pe femeie la poartă, unde, după un scurt dialog în contradictoriu, ar fi început să o tragă de păr și să o lovească.

Unul dintre agenți sare gardul acelei curți, deschide poarta și apoi o imobilizează pe femeie și o duc către secția de poliție. A fost deschisă o anchetă, inclusiv o anchetă internă. Femeia a declarat că nu îi se pare normal ce s-a întâmplat în această seară și vrea să continue cu demersurile.

Așadar, avocatul acestei are de gând să depună o plângere și la Direcția Națională Anticorupție, dar și la DGA. Pe de altă parte, polițiștii spun că ar fi venit la fața locului pentru a opri pe femeie dintr-o tentativă de sinucidere. Femeia, însă, spune că nu ar fi vorba de așa ceva în niciun caz.

