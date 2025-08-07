Momentul în care şoferul turc a plonjat cu maşina în Olt, marţi dimineaţă, a fost filmat. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum autoturismul iese de pe carosabil în partea dreaptă a drumului, pentru ca, secunde mai târziu, să taie şosea de-a curmezişul şi să plonjeze în râu. Conform poliţiştilor, bărbatul care conducea ar fi adormit la volan.

Accidentul s-a petrecut pe DN 7, la kilometrul 205, după ce un şofer turc a adormit la volan şi a căzut cu maşina în râul Olt, în apropierea oraşului Brezoi.

În urma impactului, șoferul a intrat într-un stâlp de electricitate, iar circulația pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea - Sibiu a fost blocată temporar, pentru a permite intervenția echipajelor.

Şoferul turc a ieşit din maşină prin portbagaj

Din fericire, bărbatul a reuşit să se salveze şi să iasă din maşină prin portbagaj. A fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

"Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 7, la kilometrul 205+400 m, în apropierea orașului Brezoi.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, care, din primele verificări efectuate, au stabilit că în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Acesta a părăsit partea carosabilă și a ajuns parțial în râul Olt. În urma impactului, un stâlp de electricitate a fost afectat, iar circulația pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu este blocată temporar, pentru a permite intervenția echipajelor", a transmis IPJ Vâlcea după accident.

Din primele verificări efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, cauza probabilă a producerii evenimentului este faptul că şoferul ar fi adormit la volan.

Redactia Observator

