O tragedie a fost evitată în ultima clipă pe un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița. Camera de bord a unui șofer a surprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un transport și s-a răsturnat pe câmp.

Convoiul excepţional transporta componente pentru eoliene. Din motive necunoscute, cilindrul s-a desprins şi s-a răsturnat în câmp, în zona Giurgeni din judeţul Ialomiţa.

Evenimentul s-a produs pe 9 august şi a atras atenţia şoferilor care au trecut prin zonă. Mai mult, în imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum înainte cu doar câteva secunde trece o maşină roşie.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit însă incidentul a reprezentat un real pericol. Convoiul era însoţit şi de o maşină de poliţie. Videoclipul postat pe TikTok a devenit viral, iar internauţii nu au întârziat să lase comentarii la postare.

Autorităţile urmează să stabilească cum s-a petrecut, cu exactitate, incidentul.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰