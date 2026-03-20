Monede din aur și mașini de lux, ridicate într-un dosar de spălare de bani din 3 ţări, printre care şi România

Percheziții desfășurate simultan în România, Germania și Austria au dus la descoperirea unor monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii suspectează existența unei rețele care ar fi obținut sume importante prin fraudă și le-ar fi investit în bunuri de valoare.

Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei, scrie Agerpres.

Banii ar fi fost spălați prin tranzacții și investiții

Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut (landul Bavaria - Germania) a rezultat că mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.

Ulterior, sumele de bani astfel obținute au făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, al unor operațiuni cu numerar, dar și unor investiții în achiziția de metale prețioase.

Aur, bani cash și documente, ridicate la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, precum și sume de bani în numerar.

Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.

Față de patru persoane, cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de reținere și neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani.

La acțiunea desfășurată în România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane, care instrumentează cauza penală.

