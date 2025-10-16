A schimbat lumea cu un salt şi ne-a arătat tuturor că perfecţiunea poate fi atinsă. S-a antrenat să fie campionă a lumii şi i-a ieşit impecabil. Nadiei Comăneci, gimnasta care a dat peste cap tabela de la Montreal cu zecele perfect, a fost invitată în podcastul Shero. A vorbit despre culisele unei vieţi trăite exact ca-n gimnastică - cu graţie şi provocări cucerite. Am primit şi confesiuni despre viaţa de familie, iubire şi secrete.

"Realizez acum și sunt așa de mândră de fetița aia care a avut 14 ani și a mers pe drumul acesta, pentru că a descoperit așa de multe lucruri în viață", spune Nadia Comăneci. Iar micuţa fetiţă, născută la Oneşti s-a transformat într-un nume cât o lume: Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci: Eram cea mai populară copilă din jurul meu în jurul blocului, înțelegi? Că veneam și aduceam clame și ciocolăți străine și copiii erau nebuniți că nu se găsea pe vremea aceea - Gumă de mestecat. Și deci noi eram staruri. Noi, cele de la gimnastică. Că mergeam peste tot.

Reporter: Ce i-ai spune Nadiei Comăneci de la 13 ani? Ce i-ai spune azi?

Nadia Comăneci: Astăzi i-aș spune că învăț, eu acum învăț de la ceea ce a decis și a făcut Nadia Comăneci la 13 ani, la 14, la 15, la deciziile, la curajul, la ambiția, la felul că s-a ridicat de multe ori când a căzut.

A făcut sărituri şi detururi, dar mereu a aterizat în picioare.

Reporter: Vreodată ți-ai explicat totuși de ce tu, de ce Nadia? Ce-a fost acolo?

Nadia Comăneci: Nu știu. Muncă? Amplitudina exercițiilor? Pregătirea psihologică, cred.

Reporter: Ai avut întotdeauna un psihic puternic? Nu.

Nadia Comăneci: N-am avut puternic, dar am fost capabilă să mă adun în momente importante.

Chiar şi atunci când toată lumea îi spunea că gimnastica n-o s-o facă mare: "Ei erau școala, facultatea, datul peste cap, nu o să îți aducă o diplomă ca să poți să muncești. Te dai, faci tumbe pe jos, ce crezi că o să-ți fac așa? Da, îți trebuie o diplomă la un moment dat".

N-au lipsit presiunea şi zvonurile. "S-au spus poate multe despre iubirile tale și despre dragoste. Dacă ar fi să alegi ce rămâne din toate poveștile astea, care e adevărul tău? Iubirile mele sunt ale mele. Ca orice teenager și adult treci prin amiciții pe care le ai, care sunt extrem de personale. Și fac parte din clădirea asta a ta, din cine ești tu ca ființă", spune Nadia Comăneci.

Fuga spre libertate în America, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, încă o urmăreşte. "Acum dacă mă gândesc la ce am făcut, mă uit și spun că am fost puțin inconștientă. Dacă nu riști, nu poți să faci nimic şi în gimanstică am riscat. Învăț din ce am trăit, înțeleg ce-a fost și am închis ușa", mai spune Nadia Comăneci.

Întregul episod cu Nadia Comăneci îl găsiţi pe podcastul Shero.

