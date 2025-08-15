Preşedintele a fost marele absent de la Ziua Marinei, premierul a venit, dar a fost huiduit! În timp ce era aşteptat la ceremoniile militare de la malul mării, şeful statului şi-a făcut apariţia în centrul ţării, la mănăstirea Sâmbăta de Sus de lângă Făgăraş, oraşul său natal. Nicuşor Dan şi-a justificat alegerea spunând că este locul în care venea cu părinţii săi în copilărie.

- Nicuşor Dan explică de ce a mers la mănăstire în loc să asiste la Ziua Marinei

Absenţa preşedintelui de la ceremonia de Ziua Marinei este ceva neobişnuit în peisajul ultimelor decenii. În zi de sărbătoare, Nicuşor Dan şi a făcut apariţia la Sâmbăta de Sus, la poalele Munţilor Făgăraş. Este o tradiţie de familie, spune şeful statului. "E o sărbătoare religioasă, multă lume merge la Biserică, la mănăstire. E un loc unde veneam cu părinții... am ales să vin aici. Am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate. Am stat la slujbă, e ceva personal, intim", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Doar Traian Băsescu a lipsit între 2011 şi 2013

Preşedintele a fost însotit de partenera sa, Mirabela şi cei doi copii, Aheea şi Antim. Familia prezidentială a ascultat slujba dintre enoriaşi. "Emoționant. În ultimii ani nu am mai ajuns. Copilărind aici, vă dați seama, multă lume pe care i-am simțit la fel ca atunci, emoționant", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. La final, fiul preşedintelui a primit sfânta împărtăşanie, iar şeful Statului a făcut fotografii cu enoriasii şi a vizitat mănăstirea alături de copii. Dacă şeful Statului a ales mănăstirea, premierul a fost la paradă. Ilie Bolojan a fost huiduit în Portul Constanţa, după măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

"Marinarii noștri sunt de la gurile Dunării, la Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii, cartea noastră de vizită", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. În ultimii ani, toţi şefii Statului au onorat cu prezenţa festivităţile dedicate marinarilor. Doar Traian Băsescu a lipsit între 2011 şi 2013, după ce cu un an înainte fusese huiduit şi fluierat în timpul discursului.

