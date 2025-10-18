Noul drum de legătura pe A1, de lângă Timişoara, inaugurat la începutul săptămânii, pune în dificultate şoferii. Multitudinea de benzi şi sensuri giratorii îi bulversează atât de tare încât unii rămân blocaţi, dau cu spatele sau chiar conduc pe contrasens. Nici măcar aplicaţiile de trafic nu au reuşit să-i aducă pe calea cea bună pentru că noua porţiune nu apare încă pe radar.

Nodul rutier de pe A1, către Timișoara, un drum de 10 kilometri, a fost deschis circulaţiei la începutul săptămânii. Imediat, pe reţelele sociale, au apărut imagini cu maşini pe contrasens, staţionate pe banda de urgenţă sau chiar oprite în sensul giratoriu.

"Noul drum de legătură cu A1 arată ca-n filme, dar îi trezeşte pe şoferi brusc la realitate. Unii se descurcă româneşte şi întorc pe linia continuă sau mai rău merg pe contrasens. Din dronă totul pare logic: benzi selectate şi direcţii separate spre autostradă, Arad sau Sânandrei", transmite reporterul Observator Iulia Pop.

"Am mai fost pe aici şi văd că s-a cam încurcat treaba. O dată ratezi, că a doua oară când vii nu o mai ratezi", mărturiseşte un şofer.

Reporter: Unde te-ai încurcat?

Şoferiţă: La ieşire, am crezut că o să pot să ies pe aici, dar am vazut târziu semnul de...

Reporter: Complicat? Uite, mai unul ca tine... e complicat?

Şoferiţă: Dacă nu esti atent, da.

Construit cu un sfert de miliard de lei, bani europeni, nodul rutier din zona localităţii Sânandrei are două benzi pe sens şi două noi sensuri giratorii. A fost gândit aşa pentru a creşte siguranţa în trafic şi să preia o parte importantă din maşinile care merg spre zona de nord a Timişoarei.

"Ne aşteptam, am şi pregătit mai multe comunicări pe tema asta. Din păcate, informaţia nu ajunge tot timpul repede, pe aplicaţiile de gps încă nu apare noua configurare", a declarat Alina Sabou, DRDP Timișoara.

Și poliţiştii sunt cu ochii în patru pe zona nou inaugurată. În doar 4 ore au dat 28 de sancţiuni în valoare de peste 13 mii de lei. Multe au fost date pentru depășirea vitezei. Pentru că nu e segment de autostradă, limita este de 100 de kilometri pe oră.

