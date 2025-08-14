"Nu lăsați copiii sub 13 ani pe smartphone-uri". Specialiştii trag un semnal de alarmă

Specialiștii avertizează: copiii sub 13 ani nu ar trebui să folosească telefoane sau tablete. Analiza a peste 100.000 de tineri din Generația Z arată că accesul precoce la ecrane nu e doar distracție, ci poate influența modul în care gândesc, învață și percep lumea, crescând riscul de comportamente agresive, halucinații și gânduri suicidare.

Mulți părinți consideră că pot controla cât timp petrec copiii lor pe telefon sau tabletă, dar realitatea arată că tentația tehnologiei este greu de stapănit. Un studiu recent al unei companii globale dedicate sănătății mintale, care a analizat peste 100.000 de tineri din Generația Z, aduce cifre alarmante.

Un studiu recent arată că adolescenții de 13 ani sunt mai expuși comportamentelor agresive și halucinațiilor decât cei de 17 ani: 37% dintre cei de 13 ani au raportat comportamente agresive, comparativ cu 27% dintre cei de 17 ani, iar 20% dintre tinerii de 13 ani au experimentat halucinații, față de 12% la adolescenții mai mari.

Specialiștii recomandă ca primul smartphone sau tabletă să fie oferit copiilor la vârsta de 13 ani, la începutul adolescenței. Accesul timpuriu la jocuri, clipuri și rețele sociale poate crește riscul gândurilor suicidare, comportamentelor agresive, detașării de realitate și halucinațiilor.

Diferențele între sexe sunt notabile: fetele sunt mai predispuse la scăderea stimei de sine și a încrederii, iar băieții pot dezvolta deficit de autocontrol, lipsă de empatie și instabilitate emoțională.

Situația în România arată un tablou îngrijorător: aproape jumătate dintre părinți oferă primul smartphone copiilor între 5 și 8 ani, iar peste o treime între 9 și 12 ani, potrivit unei analize Google. Specialiștii atrag atenția că un telefon nu este doar un gadget, ci poate deschide o „poartă” către un univers fără reguli, cu efecte negative asupra dezvoltării emoționale și sociale a copiilor.

