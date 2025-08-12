Broșteni, orăşelul sucevean distrus de ploi în urmă cu două săptămâni, pare că iese acum la lumină. O primă casă a fost construită, iar acesta e doar începutul. Voluntarii muncesc de zor şi la alte locuinţe şi speră să salveze cât mai multe familii afectate de viitură.

Case făcute una cu pământul, maşini luate de ape şi grădini distruse de la un capăt la altul. Sunt doar câteva dintre urmările viiturilor apocaliptice din Broşteni. Tone de mâl au rămas în urma dezastrului şi nimic mai mult. Stațiunea turistică de la poalele munților pare, acum, zonă de război.

După groază şi neputinţă, pentru cei are au rămas fără munca de-o viaţă a apărut speranţa. Valul de solidaritate, care a început imediat după ce furtunile s-au potolit, a început acum să se materializeze - prima casă construită a prins deja contur și e aproape de final. Voluntarii pus tablă, termopan, au tencuit şi vopsit la foc continuu.

"Nu putem rămâne indiferenţi. Mâine poate să fie şi la noi aceeaşi problemă", a mărturisit Cătălin Lehaci, voluntar.

Voluntară: "Am luat din banii pe care îi aveam ca să pot să vin să îi ajut"

- Voluntară: "Am văzut multe videoclipuri pe tiktok şi mi s-a făcut milă."

- Reporter: Atât de impresionată ai fost de drama lor?

- Voluntară: "Da, foarte mult."

- Reporter: Ce ai simţit când ai ajuns aici?

- Voluntară:"Că vreau să îi ajut pe toţi...cu ce pot. Muncesc, am luat din banii pe care îi aveam ca să pot să vin să îi ajut."

Voluntarii vor începe de luni să lucreze și la a doua casă. Încet, dar sigur, Broșteni va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților. Până atunci, vin şi tirurile pline - cu alimente, haine şi necesare - pentru localnici.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰