Nutriţioniştii spulberă un mit! Legumele şi fructele congelate pot fi mai hrănitoare decât cele proaspete, dar uitate prin frigider zile în şir. Cu o condiţie - să fie corect conservate şi preparate. În ultimii ani, cererea pentru vegetale congelate a crescut cu 20%.

"Dacă comparăm legume congelate versus aşa zis proaspete, culese de nu ştiu cât timp, ţinute prin frigider, atunci şansa ca legumele congelate să fie mai hrănitoare este mai mare", a declarat Şerban Damian, nutriţionist.

Specialiştii în nutriţie spun, însă, că trebuie să fim atenţi cum preparăm legumele congelate, ca să nu îşi piardă calităţile nutritive.

"Ideal este să le găteşti rapid, la abur, direct din congelator. Trebuie să eviţi decongelarea lentă, la temperatura camerei, pentru că în acest fel se mai pot pierde o parte dintre vitaminele solubile. În special, vitamina C", a declarat Carmen Brumă - specialistă în nutriţie.

Cererea a crescut cu 20%

În plus, este bine să ne uităm atent la pungi când cumpărăm legume sau fructe congelate. Altfel, riscăm să cumpărăm un produs care începuse să se dezgheţe şi a fost recongelat, ceea ce îi scade proprietăţile.

"Ele trebuie să fie separate, nu lipite între ele. Dacă vezi gheaţă sau un bloc complet, înseamnă că ele au fost recongelate. Înainte de îngheţare sunt spălate industrial deci au de obicei mai puţine reziduuri de pesticide decât cele fresh", a declarat Fabius Antal, specialist în well-being.

De patru ani, vânzările de fructe şi legume congelate sunt în creştere. Ţara noastră a importat aproape 131.000 de tone de legume congelate anul trecut, cu 20.000 de tone mai mult decât acum doi ani.

În sezonul rece, găsim fasole verde destul de rar pe rafturi. Doar pe platformele de livrare mai avem oferte, 15 lei jumătate de kilogram. Prin comparaţie, dacă venim la supermarket şi cumpărăm fasole congelată, 500 de grame costă aproximativ 9,5 lei, iar un borcan costă 8 lei 50.

Magazinele oferă inclusiv amestecuri pentru smoothie şi supă-cremă. "Faţă de restul dezvoltării categoriilor, se dezvoltă ceva mai bine. Majoritar ele vin din România, dar bineînţeles că avem şi fructe şi legume exotice care vin din alte ţări", a declarat Michael Kaisser - director general platformă de livrare.

Legumele şi fructele proaspete, cultivate fără pesticide, rămân, însă, cea mai bună variantă.

