O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare

O bunicuţă din Gorj a rămas fără economiile de o viaţă, după ce nepoata ei a făcut tranzacii financiare de 77.400 din contul femeii, folosindu-se de aplicaţia bancară mobilă.

Tânăra de 25 de ani a fost reţinută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Ce spun poliţiştii

La data de 18 octombrie 2025, o femeie, de 75 de ani, din satul Piscoiu, județul Gorj, a sesizat polițiștii cu privire la faptul că în perioada 12.05.2023 – 14.10.2025, din contul său bancar au fost efectuate tranzacții financiare în valoare de aproximativ 77.400 de lei, fără acordul ei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Ca urmare a sesizării, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au continuat cercetările în cauza penală pentru documentarea întregii activități infracționale, stabilind faptul că nepoata femeii, o tânără de 25 de ani, ar fi efectuat tranzacțiile, având acces la contul bancar, prin aplicația mobilă.

În baza probatoriului administrat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penală față de tânăra de 25 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic (121 de acte materiale) și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (121 de acte materiale), constând în aceea că în perioada 12.05.2023 – 14.10.2025, aceasta ar fi accesat fără drept aplicația bancară aferentă contului femeii de 75 de ani și ar fi efectuat diferite tranzacții financiare în mod fraudulos, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 77.400 de lei.

La data de 21 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare un mandat de aducere emis față de tânăra de 25 de ani, iar în urma depistării acesteia a fost condusă la sediul I.P.J. Gorj pentru cercetări.

În urma audierii, față de aceasta s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore , fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 22.10.2025 să fie prezentată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propuneri legale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

