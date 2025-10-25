Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O căţeluşă poliţistă din Maramureş face senzaţie în rândul localnicilor şi chiar şi peste hotare

O cheamă Guapa şi este colega de nădejde a unui polițist de frontieră din Maramureș. Vorbim despre o căţeluşă din rasa ciobănesc german, care uimeşte prin agilitatea şi isteţimea ei. Guapa "miroase" infractorii de la o poştă şi se numără printre puţinii patrupezi polițiști care au deja misiuni internaționale.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 09:01

Guapa este cel de-al cincilea membru al familiei Koman din Vișeu de Sus. Când avea patru luni, ciobănescul german a intrat prima dată pe ușa casei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Guapa se antrenează săptămânal pe stadionul din Moisei. Dar nu singură, ci alături de Athos.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Guapa s-a întors din Spania, acolo unde a reuşit să dea de urma a doi algerieni, care voiau să treacă ilegal frontiera.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

guapa catelusa guapa maramures politie frontiera
Înapoi la Homepage
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Evenimente » O căţeluşă poliţistă din Maramureş face senzaţie în rândul localnicilor şi chiar şi peste hotare