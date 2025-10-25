O cheamă Guapa şi este colega de nădejde a unui polițist de frontieră din Maramureș. Vorbim despre o căţeluşă din rasa ciobănesc german, care uimeşte prin agilitatea şi isteţimea ei. Guapa "miroase" infractorii de la o poştă şi se numără printre puţinii patrupezi polițiști care au deja misiuni internaționale.

Guapa este cel de-al cincilea membru al familiei Koman din Vișeu de Sus. Când avea patru luni, ciobănescul german a intrat prima dată pe ușa casei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Guapa se antrenează săptămânal pe stadionul din Moisei. Dar nu singură, ci alături de Athos.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Guapa s-a întors din Spania, acolo unde a reuşit să dea de urma a doi algerieni, care voiau să treacă ilegal frontiera.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰