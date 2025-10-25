Video O căţeluşă poliţistă din Maramureş face senzaţie în rândul localnicilor şi chiar şi peste hotare
O cheamă Guapa şi este colega de nădejde a unui polițist de frontieră din Maramureș. Vorbim despre o căţeluşă din rasa ciobănesc german, care uimeşte prin agilitatea şi isteţimea ei. Guapa "miroase" infractorii de la o poştă şi se numără printre puţinii patrupezi polițiști care au deja misiuni internaționale.
Guapa este cel de-al cincilea membru al familiei Koman din Vișeu de Sus. Când avea patru luni, ciobănescul german a intrat prima dată pe ușa casei.
Guapa se antrenează săptămânal pe stadionul din Moisei. Dar nu singură, ci alături de Athos.
Recent, Guapa s-a întors din Spania, acolo unde a reuşit să dea de urma a doi algerieni, care voiau să treacă ilegal frontiera.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰