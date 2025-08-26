O copilă de 13 ani din Sibiu, găsită spânzurată în casă de mama sa. Polițiștii fac cercetări
Tragedie la Sibiu. O adolescentă de doar 13 ani a fost găsită marți dimineața spânzurată în propria locuință de către mama sa, potrivit Mediafax. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.
O fată de 13 ani a fost găsită marți dimineața de mama sa spânzurată în locuință, anunță IPJ Sibiu.
Marți dimineața, prin apel la 112, o femeie a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul că, pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință.
La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă.
Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
