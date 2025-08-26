Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O copilă de 13 ani din Sibiu, găsită spânzurată în casă de mama sa. Polițiștii fac cercetări

Tragedie la Sibiu. O adolescentă de doar 13 ani a fost găsită marți dimineața spânzurată în propria locuință de către mama sa, potrivit Mediafax. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 09:23
Tragedie cumplită la Sibiu O copilă de 13 ani din Sibiu, găsită spânzurată în casă de mama sa. Polițiștii fac cercetări - Shutterstock | Imagine ilustrativă

O fată de 13 ani a fost găsită marți dimineața de mama sa spânzurată în locuință, anunță IPJ Sibiu.

Marți dimineața, prin apel la 112, o femeie a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul că, pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sinucidere sibiu adolescenta moarta spanzurata
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Evenimente » O copilă de 13 ani din Sibiu, găsită spânzurată în casă de mama sa. Polițiștii fac cercetări