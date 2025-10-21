Antena Meniu Search
Video O femeie din Piteşti a căzut mortal de la etajul 4 al blocului. Tragedii în lanţ: şi-ar fi pierdut ambii copii

Sfârşit tragic pentru o femeie de 64 de ani din Piteşti. Aceasta şi-a pierdut viaţa după ce a căzut de la etajul patru al blocului în care locuia.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 07:39

Vecinii au fost cei care au sunat la 112 după ce au auzit zgomotul puternic provocat de impact. Medicii nu au putut, însă, să o salveze.

Femeia locuia singură şi, din spusele martorilor, şi-ar fi pierdut recent ambii copii.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum a avut loc tragedia, luând în calcul și varianta sinuciderii.

