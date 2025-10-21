Sfârşit tragic pentru o femeie de 64 de ani din Piteşti. Aceasta şi-a pierdut viaţa după ce a căzut de la etajul patru al blocului în care locuia.

Vecinii au fost cei care au sunat la 112 după ce au auzit zgomotul puternic provocat de impact. Medicii nu au putut, însă, să o salveze.

Femeia locuia singură şi, din spusele martorilor, şi-ar fi pierdut recent ambii copii.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum a avut loc tragedia, luând în calcul și varianta sinuciderii.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰