O fetiţă din Mureş a murit strivită de dulap, în casă. Copila de 7 ani era în grija fratelui mai mare

Tragedie într-o familie din localitatea Sovata, judeţul Mureş, unde o fetiţă în vârstă de 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea în casă. Când s-a întâmplat nenorocirea, copila era împreună cu surioara mai mică, ambele fiind lăsate în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani.

O fetiţă de 7 ani a murit strivită de dulap, în casa familiei din Mureş. Copila era în grija fratelui mai mare

O fetiţă de 7 ani din Sovata, judeţul Mureş, a murit după ce un dulap a căzut peste ea în casă, echipajele medicale nereuşind să o resusciteze.

Copila şi sora ei mai mică erau lăsate în grija fratelui mai mare

Poliţiştii au stabilit că fata şi sora ei, în vârstă de 4 ani, erau lăsate în grija fratelui de 23 de ani, care nu era acasă în momentul producerii tragediei.

"La data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sovata au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 7 ani, a fost găsită de către mama sa în stare de inconștiență, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier și pat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD care, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul minorei. Din primele cercetări a reieșit faptul că fetița de 7 ani fusese lăsată, împreună cu sora sa de 4 ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani, incidentul producându-se în timpul celor 10 minute în care tânărul se afla plecat de acasă.

Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la I.M.L. Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", au transmis reprezentanţii IPJ Sibiu.

Poliţiştii continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

