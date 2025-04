În Calendar, vin Floriile, afară... pare că vine Crăciunul. E peisaj de poveste la Colibiţa, în Bistriţa-Năsăud, unde a nins toată noaptea, iar oamenii s-au trezit cu grădinile sub o pătură groasă de zăpadă.

La fel de brusc, s-a schimbat vremea şi în Nordul ţării. În Vatra Dornei, a nins puternic, iar drumurile au fost acoperite de omăt. La Suceava, cei care au avut treabă dis de dimineaţă au fost nevoiţi să dea piept cu viscolul.

O furtună de zăpadă a făcut prăpăd în nordul ţării

Vezi și

"Am intrat într-un magazin, era frumos, am ieşit, nu mai era. A durat două secunde. Foarte, foarte urâtă, nu mă aşteptam la asta, dar ce să facem. Prea bruşte şi nu ne aşteptam. De acum vine iepurşul cu sania, nu mai vine aşa pe picioarele lui". "Nu bătea vântul, nu ningea, nu ploua, era ok, bine. Deodată şi pe stradă am văzut parcă vine ceva alb, alb şi dintr-o dată viscolea. Parcă vine Crăciunul. Împodobim bradul cu ouă. Vântul acela face resimţirea mult mai mare", spun localnicii.

Dacă zăpada nu îi supără aşa tare, schimbările bruşte de temperatură, uneori de la o oră la alta, le dau oamenilor peste cap toate treburile.

"A venit din nou iarna. Suntem pregătiţi. Nu ne-a luat prin surprindere tura asta, da?", mai spun oamenii.

Vijelia de la Suceava a avut şi urmări: un copac a căzut pe un drum, iar o maşină a fost avariată. Maşini au fost avariate şi în Bacău și Onești, după ce acoperișuri smulse de vântul puternic s-au prăbușit peste ele.

Iar la Iaşi, un copac s-a prăbuşit peste o maşină în care se aflau trei persoane. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Şi La Rânca, codul portocaliu de vânt puternic le-a creat probleme turiştilor.

Iar în Harghita, şoselele înzăpezite le-au dat bătăi de cap şoferilor. Şi în Maramureş, se circulă foarte greu din cauza zăpezii depuse. A nins mult, iar maşinile merg cu maximum 50 de kilometri la oră. Meteorologii anunţă, în continuare, vânt puternic în toate zonele montane, până sâmbătă dimineaţă. Floriile aduc veşti bune: se va încălzi peste tot, iar precipitaţiile vor fi reduse.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Ce buget aţi alocat pentru masa de Paşte? Sub 500 de lei Între 500 și 1.000 de lei Peste 1.000 de lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰