Intervenție mai puțin obișnuită pentru jandarmii din Satu Mare. În loc de scandaluri sau patrule de noapte, au ajuns în misiune la coafor.

Nu s-au dus la coafor pentru un tuns rapid, ci pentru a salva o vidră speriată, intrată pe neașteptate în salon.

Odată chemate, autoritățile au acționat cu grijă şi au reuşit să captureze animalul fără să-l rănească.

Într-un final, vidra a fost eliberată pe malul unui râu, acolo unde îi este casa.

Autoritățile le reamintesc celor care întâlnesc animale sălbatice, să nu încerce să le prindă singuri, ci să sune la 112.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰