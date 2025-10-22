Este revoltă printre locatarii din blocul care a explodat, în Rahova. Oamenii sunt sideraţi de soluţia venită de la Guvern potrivit căreia imobilul va fi reconstruit, dar ei nu vor mai fi proprietari, ci chiriaşi. Autorităţile spun că este singura variantă legală şi le transmit păgubiţilor să aştepte găsirea vinovatului pentru a cere despăgubiri. Un proces durează însă ani buni, un lux pe care cei care nu au asigurare nu şi-l permit.

"Am ajuns din proprietari să ne facă chiriaşi un neavenit", spune o locatară. Este reacţia de furie a locatarilor, după ce au auzit ce le propune ministrul Dezvoltării. "S-a prevăzut într-adevăr fiind o construcţie nouă, pe bani publici, posibilitatea şi obligaţia din partea statului de a lăsa cu chirie toţi locatarii care au fost în blocul care urmează probabil a fi demolat", a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Chiria ar urma să fie plătită statului, care, fiind constructorul noului bloc, devine şi proprietar. Locatarii primesc însă posibilitatea de a cumpăra apartamentele, eventual după ce vor fi despăgubiţi.

Primarul interimar al Capitalei cere modificarea legii în aşa fel încât noul bloc să fie cedat locatarilor

"Mai mult ca sigur, aici va fi un vinovat pentru această explozie. Şi acel vinovat va trebui să răspundă inclusiv material", a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. "Ministrul care a spus treaba asta, să-şi dea demisia. Îşi bate joc de popor. Deci am ajuns ca în anii colectivizării. Ne ia ce-i al nostru şi ne bagă la colectiv", spune un locatar. Primarul interimar al Capitalei cere modificarea legii în aşa fel încât noul bloc să fie cedat locatarilor. "Problema juridică pe care o întâmpinăm în acest moment este cine rămâne titularul dreptului de proprietate la final? Acest lucru îl vom clarifica", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Dar procedura este de durată. Între timp, oamenii rămaşi fără case încearcă să-şi refacă viaţa cum pot. Această familie s-a mutat într-un apartament pus la dispoziţie de un ONG, Habitat for Humanity, la mică distanţă de blocul distrus. Bărbatul era la muncă când a avut loc dezastrul. A aflat de explozie de la fiu. "Aud o explozie foarte mare. Geamurile erau închise, dar s-au deschis, cred că de suflu, nu pot să-mi dau seama, mi-a intrat un bolovan sau o bucată din materialul blocului ce a căzut. Era să mă nimierască. A fost un şoc pentru mine, mai ales că acolo am stat de mic. Acolo am crezut, acolo am şi prietenii mei. Gimnaziala o am făcut-o fix la Bolintineanu", a declarat Gabriel Floarea, fiul unuia dintre locatari. 27 de dosare de daună, în baza poliţelor facultative, au ajuns până acum pe masa asigurătorilor.

"Avem 5 dosare deschise exact în clădirea care a explodat. Ne aşteptăm ca parte din ele să fie daune totale. În zona aceea, vorbim de valori asigurate...în jur de 80.000 de euro", a declarat Lucian Marin, director Divizia Daune companie de asigurări. Alţi locatari s-au trezit peste noapte că nu mai au nimic. Pentru familia Mirelei, tânăra însărcinată care a murit printre dărâmături, astăzi a fost ziua înmormântării. Mama ei este convinsă că ar fi putut fi salvată. Trei oameni au murit în urma tragediei.

