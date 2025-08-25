Oferte incomplete şi clauze abuzive în noile contracte oferite de furnizorii de energie. Reacţia ANPC

ANPC a descoperit că unul din cinci furnizori de energie electrică înșală consumatorii cu oferte incomplete, prețuri ascunse și clauze contractuale abuzive. Controlele făcute la 116 companii au scos la iveală că multe firme profită de lipsa de informare a clienților, informează Mediafax.

- Oferte incomplete şi clause abuzive în noile contracte oferite de furnizorii de energie. Reacţia ANPC - Arhivă

În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, o tematică de control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.

Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

Articolul continuă după reclamă

24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei

10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:

lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor

lipsa prețului final cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere

emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii

lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor

existența unor clauze abuzive, în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor a persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta

neafișarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL).

ANPC recomandă consumatorilor să ceară furnizorilor oferta-tip completă înainte de semnarea contractului și să verifice dacă prețul afișat include toate taxele și tarifele. Consumatorii au dreptul să schimbe furnizorul gratuit în 21 de zile și să fie anunțați cu minim 30 de zile înainte despre orice modificare contractuală. În cazul facturilor eronate, aceștia pot contesta și au dreptul la răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰