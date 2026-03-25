Orașul din România unde cresc taxele pentru înmormântări. Cât va costa o înhumare

Taxele pentru serviciile funerare din Râmnicu Vâlcea ar putea crește din nou, după ce Primăria propune majorarea tarifelor în linie cu rata inflației. Dacă proiectul va fi aprobat, o înhumare simplă va ajunge la 280 de lei, iar costurile vor crește și pentru concesionarea locurilor de veci și alte servicii din cimitire.

"În conformitate cu prevederile pct. 4 al art. XXVIII din OUG 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul cheltuielilor publice, operatorii economici prevăzuţi la art.1 lit.b din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de actualizare a tarifelor şi taxelor pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul 2025 faţă de ultima actualizare a acestora cu excepţia situaţiilor în care creşterile anuale de tarife şi taxe au fost superioare ratei anuale a inflaţiei. Cu adresa nr. 1536/03.02.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 4012/04.02.2026, operatorul Pieţe Prest SA a solicitat ajustarea nivelului taxelor de prestări servicii funerare privind administrarea cimitirelor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea", se arată în referatul de aprobare ce însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens şi care va fi supus aprobării consilierilor locali, vineri, în cadrul şedinţei pe luna martie.

Cât vor costa locurile de veci și înhumările

Astfel, potrivit propunerii, un loc de veci în cele trei cimitire din Râmnicu Vâlcea ar urma să ajungă la 440 de lei de la 400 de lei, pentru o concesiune pe o perioadă de şapte ani şi la 1.485 de lei de la 1.350 de lei, pentru o concesiune pe 25 de ani, în timp ce în cazul înhumărilor simple, taxa ar urma să crească de la 250 lei la 280 lei, iar cea pentru deshumare şi reînhumare de la 300 de lei la 330 de lei.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, vor fi mai scumpe şi serviciile de întreţinere anuală a locurilor de veci (de la 36 la 40 de lei), de identificare a unui loc de înhumare (de la 22 la 25 de lei), precum şi pentru obţinerea avizului pentru lucrări la locul de veci (de la 55 la 60 de lei)

Cine administrează cimitirele din municipiu

Cimitirele din Râmnicu Vâlcea se află în administrarea societăţii Pieţe Prest SA, aflată în subordinea municipalităţii, în baza unui contract valabil până în 2030.

Ultima ajustare a taxelor pentru serviciile funerare din Râmnicu Vâlcea a fost făcută în urmă cu un an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰