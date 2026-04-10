S-a închis tabela unei vieți care a curs neîntrerupt, minut cu minut, fără pauză. Astăzi, Mircea Lucescu va pleca pentru ultima dată de pe Arena Naţională. Pentru Il Luce, fluierul final este confirmarea unui meci jucat până la ultima suflare. Şi poate că acesta este adevăratul lui trofeu: faptul că, undeva, cineva va iubi fotbalul mai mult decât pe sine fără să știe că a învățat asta de la Mircea Lucescu. La căpătâiul lui, Răzvan Lucescu a stat drept, dar cu sufletul frânt. A strâns mâini, a mulțumit și a privit spre cer. Pentru fiul campionului, moștenirea nu se termină aici, ci abia începe. În cele două zile în care s-a lăsat liniştea pe Arena Naţională, 15 mii de oameni au venit să îşi arate respectul şi să-și plece capul în fața celui mai mare antrenor român din istorie. Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Pentru Mircea Lucescu, viața nu a fost împărțită între gazon și lume. Pe Arena Naţională e imaginea unui adevăr simplu: unii oameni nu adună doar trofee. Adună oameni. Fiul Răzvan Lucescu, cu lacrimile greu stăpânite, și-a primit fiecare oaspete cu demnitate, ducând mai departe nu doar un nume, ci o moștenire.

Soţia, Neli, cea care i-a fost alături 60 de ani, s-a dezlipit cu greu de sicriu. Dincolo de banca de antrenor și tactică, a fost un om cald. Un lider care și-a protejat familia ca pe cel mai important trofeu.

"Un om care s-a născut, a trăit şi a murit pentru fotbal. Un om care a inspirat şi modelat generaţii, sportiv şi uman", a declarat Eduard Iordănescu, fost selecţioner al României.

"Era un om extrem de pasionat de fotbal şi cu sigurantă această dorinţă de a califica echipa naţională la mondiale a fost mai presus de orice", a spus şi Florin Răducioiu.

Prin ploaie, Gică Popescu a ajuns cu o coroană de flori pentru a-și lua rămas bun de la cel care l-a antrenat la Galatasaray.

"Îmi e foarte greu să vorbesc de nea Mircea la trecut pentru că cu câteva zile înainte auzisem veşti bune despre dânsul. Un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă", a mărturisit Gică Popescu.

Rivali în teren, dar prieteni în afara lui, Anghel Iordănescu a venit să-şi ia rămas bun alături de fiul lui, Edi. Răzvan Lucescu i-a prins pe amândoi de mâini şi le-a spus să petreacă mai mult timp împreună, ca o mărturie dureroasă, poate, a regretului său.

"Vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc", a spus Anghel Iordănescu, fost selecţioner al României.

De la Mircea Rednic la Gică Hagi și Dorin Mateuț, toți au vorbit despre el ca despre un antrenor complet. Care nu și-a trăit viața în afara terenului, ci între linii, acolo unde se nasc legendele.

"Eu veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva care să mă ghideze. El a făcut-o şi a făcut-o foarte bine. Sper că nu l-am dezamăgit", a spus Mircea Rednic.

"M-a crescut, m-a educat, cred că tot ce am făcut în viaţă am făcut datorită celor doi antrenori profesori pe care i-am avut, nea Ioji, la 12 ani, care şi el nu mai trăieşte şi acum, nea Mircea, care m-a luat la 17 ani şi a avut curajul să mă promoveze", a mărturisit Gheorghe Hagi.

Echipa Naţională, pe care Mircea Lucescu a crescut-o până la ultimul fluier, i-a mulţumit, din nou, de la kilometrul 0 al României - pe cel mai mare ecran publicitar din Bucureşti.

Il Luce a câștigat acolo unde puțini au îndrăznit să viseze: în România, Turcia, Ucraina. Și nu oricum, cu rivale, cu orgolii, cu istorii grele. Iar asta s-a văzut şi azi, cu marile galerii. Rapid, Dinamo şi FCSB. Suporterii şi-au dat mâna, uniţi de recunoştinţă.

Galeria lui Dinamo i-a adus lui Il Luce un ultim moment pe stadion. Exact aşa cum obişnuia să fie în timpul meciurilor. Cu urlete, cu iubire. Dar, acum, cu regret. La fel şi rapidiştii din peluza Sud.

"A fost unul dintre antrenorii care a contribuit enorm la formarea multor jucători şi antrenori din ţara noastră", a spus Marius Lăcătuş.

"Din nefericire, Dumnezeu i-a ascultat cumva vorbele. A avut un eşec cu echipa naţională şi vorba lui, nu are succes, moare. Nu a fost antrenorul meu, a fost tatăl meu aş putea să spun", a spus şi Dănuţ Lupu.

Fiecare fan i-a spus, în felul lui: Mulţumesc!

"Mircea Lucescu l-aş echivala cu Brâncuşi. Creatorul, vizionarul fotbalului românesc. A fost iubit de o lume întreagă", a spus un fan.

Cel puţin 15 mii de oameni. Simpli trecători prin viaţa lui Mircea Lucescu sau oameni pe care i-a văzut în fiecare zi. Toţi au venit şi au făcut reverenţe în faţa celui mai mare antrenor roman din istorie.

Joi seară, cozile s-au întins mult în afara Arenei Naţionale. Mai ceva ca la un meci, pe care Il Luce l-ar fi înţeles sigur încă dinainte să se joace.

"El a lăsat un semn foarte bun în Turcia. Adică foarte rar găsești în Turcia să iubească toate galeriile o persoană. Toată lumea l-a iubit pe Mircea Lucescu", a spus un suporter turc.

Patronul lui Șahtior, Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care a lucrat timp de 12 ani cu Mircea Lucescu a venit personal pentru o ultimă reverenţă în faţa marelui Il Luce.

"Noi împărţeam şi durerea şi bucuria împreună şi am devenit mari prieteni. Eu consider că el este un om foarte important în viaţa mea. El m-a învăţat să beau vin. După meciuri, noi serveam vin alb cu el şi discutam despre toate. Iar eu l-am învăţat să cânte în karaoke. Nu prea ne reuşea nici mie, nici dânsului. Dar noi oricum încercam şi cântam", a mărturisit Rinat Akhmetov, patronul lui Şahtior Doneţk.

Dmytro Chyhrynskyi, fost fundaș central al Șahtiorului, a venit să-i spună "adio" celui alături de care a trăit triumful Cupei UEFA în 2009.

"Cred că acum vom înţelege cu adevărat cât de mare a fost, ce moştenire uriaşă a lăsat în fotbal", a spus fostul fotbalist Dmytro Chyhrynskyi.

Pentru că Mircea Lucescu nu a fost doar al României. A fost al fotbalului.

Jurnalistul turc, cel care i-a pupat mâna lui Mircea Lucesu înainte de Turcia - România, în urmă cu două săptămâni, a călătorit şi el la Bucureşti. Gestul a fost repetat în faţa lui Răzvan Lucescu.

Acolo unde a început totul, în Hunedoara, s-a lăsat liniştea. Suporteri ai echipei de fotbal Corvinul Hunedoara au amenajat un loc special, la stadion, iar hunedorenii au venit să depună flori să aprindă lumânări.

"Important pentru fiecare dintre noi este să trăim momentul de faţă şi momentul următor, cel viitor. Şi ceea ce s-a întâmplat să fie doar învăţătură de minte", spunea Mircea Lucescu.

Fluierul s-a auzit. Dar jocul lui Il Luce nu se va termina niciodată! A câștigat pentru totdeauna!

