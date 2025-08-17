A fost panică în Fălticeni! Un râs liber pe străzile oraşului a pus autorităţile pe jar. Totul, după ce a fost scăpat din lesă. Locuitorii au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert să evite zona și să nu se apropie de felină. Proprietarul animalului sălbatic şi-a adus felina din altă ţară, drept animal de companie.

Bărbatul din Iaşi se afla în Fălticeni în vizită la rude. La un moment dat, felina sălbatică a scăpat din lesă, a luat-o la fugă şi s-a făcut nevăzută. Panicat, stăpânul a alertat imediat autorităţile. "Râsul este un animal sălbatic şi, deşi în mod obişnuit, nu manifestă comportament agresiv faţă de oameni, poate deveni imprevizibil", a declarat Magdalena Hatnean, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava.

Bărbatul şi-ar fi cumpărat animalul din Polonia, cu acte legale

"A mai fost ursul odată pe aici, tot aşa scăpat, pe malul iazului era. Anul trecut, acum e râsul", spune o femeie. Bărbatul şi-ar fi cumpărat animalul din Polonia, cu acte legale. Râsul era deja cipat, dar nu avea şi dispozitiv de urmărire. Iar asta a îngreunat misiunea jandarmilor. Vestea că prădătorul umblă liber pe străzi a stârnit panică printre oameni.

"Nu au fost cazuri de astea. Dar în primul rând nu ai voie să ţii un animal din ăsta. Ai un câine periculos şi tot te temi", spune un bărbat. După ore de căutări, râsul a fost găsit şi returnat în siguranţă proprietarului. Bărbatul a fost sancţionat cu un avertisment scris.

Angela Bertea

