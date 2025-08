Ion Iliescu, primul preşedinte post-decembrist al României, a încetat din viaţă astăzi, la vârsta de 95 de ani, la spitalul Agrippa Ionescu din Capitală. Un om de stat urmărit de controverse, cu un trecut comunist, apoi semnatar al aderării României la NATO şi UE, Ion Iliescu a fost internat în ultimele două luni la spitalul SRI. În urma sa rămân realizări, dar şi aspecte negative, spune profesorul universitar Radu Carp. Acesta a oferit o reacţie ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator la scurt timp după moartea fostului preşedinte.

Radu Carp spune că mandatele lui Ion Iliescu au fost marcate de un paradox. Deşi un politician cu trecut comunist şi cu o orientare spre est, Iliescu a ales calea pragmatică şi a abandonat această direcţie.

"Mă aştept ca numele său să fie dat unor instituţii precum Institutul de Cercetare pe Social Democraţie. PSD e legat de Iliescu. Dacă nu era el, nu am fi avut probabil un partid de orientare socială democrată în România. Ideile sale, însă, aparţin unui trecut învolburat al României, perioadă de care vrem să ne despărţim astăzi. O perioadă destul de tristă pentru România. Dacă am fi avut un alt preşedinte probabil după Revoluţie eram mental în Europa Centrală mai repede. Din păcate am avut de ales între un fost comunist şi personalităţi din diaspora care erau uşor de învins. Din păcate, România nu a avut o persoană care să se fi opus comunismului şi să fi avut o anumită anvergură care să favorizeze o tranziţie mai uşoară. Iliescu are meritul de a-şi fi abandonat pragmatic această direcţie pro-est. E un paradox. Iliescu a iniţiat tratatul cu URSS, fiind ultima ţară care a semnat acest tratat în 1991. A fost apoi martorul intrării României în NATO în 2004. Multe lucruri pozitive şi negative. Marchează o etapă mai tristă decât ultimii ani ai epocii Ceauşescu", a spus profesorul universitar Radu Carp la Observator.

