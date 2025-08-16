Video Aterizare forțată cu parapanta: bărbat de 37 de ani, salvat de pompierii alpiniști din Hunedoara
Un bărbat de 37 de ani a fost salvat de pompierii alpinişti din Hunedoara, după o aterizare forţată cu parapanta.
Bărbatul efectua un zbor când a fost nevoit să aterizeze pe o stâncă, unde a rămas imobilizat la o înălţime de 20 de metri. La sosirea alpiniştilor, bărbatul era coştient, dar a avut nevoie să fie coborât cu targa până la locul în care a putut fi preluat de echipajele medicale şi transportat la spital.
