Un bărbat de 37 de ani a fost salvat de pompierii alpinişti din Hunedoara, după o aterizare forţată cu parapanta.

Bărbatul efectua un zbor când a fost nevoit să aterizeze pe o stâncă, unde a rămas imobilizat la o înălţime de 20 de metri. La sosirea alpiniştilor, bărbatul era coştient, dar a avut nevoie să fie coborât cu targa până la locul în care a putut fi preluat de echipajele medicale şi transportat la spital.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰