Video Aterizare forțată cu parapanta: bărbat de 37 de ani, salvat de pompierii alpiniști din Hunedoara

Un bărbat de 37 de ani a fost salvat de pompierii alpinişti din Hunedoara, după o aterizare forţată cu parapanta.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 09:27

Bărbatul efectua un zbor când a fost nevoit să aterizeze pe o stâncă, unde a rămas imobilizat la o înălţime de 20 de metri. La sosirea alpiniştilor, bărbatul era coştient, dar a avut nevoie să fie coborât cu targa până la locul în care a putut fi preluat de echipajele medicale şi transportat la spital.  

