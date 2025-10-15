Cel mai mare pelerinaj religios din ţară s-a prelungit, pentru prima oară în istoria lui, pentru că oamenii continuă să vină la moaştele Sfintei Parascheva, Astăzi, în a opta zi, creştinii încă stăteau la rând să se roage. Peste 200.000 de credincioşi s-au închinat până acum în faţa sfintei pe care o socotesc făcătoare de minuni.

Pelerină: E una dintre cele mai frumoase zile de când sfânta este afară. E ziua cea mai călduroasă.

Reporter: A vrut să mai stea o zi afară?

Pelerină: Da, eu aşa consider.

Andreea este din Botoşani şi a venit pentru prima dată la pelerinaj. Nu a putut ajunge la hram, dar astăzi a găsit aceeaşi atmosferă la Iaşi. Mii de oameni s-au închinat şi astăzi în faţa moaştelor.

"Sfânta ne aşteaptă. […] Cunosc o poveste. Aştepta să fie operat şi când a ajuns la raclă l-a sunat că este compatibil şi are 3 ani de când e bine" a povestit o credincioasă.

Creştinii au continuat să umple curtea Catedralei Mitropolitane

Deşi pelerinajul s-a terminat oficial ieri, în ziua hramului, creştinii au continuat să umple curtea Catedralei Mitropolitane. Preoţii spun că până acum, călătoria rituală se termina în zorii zilei de 15 octombrie.

"Pelerinii ne surprind din nou, pentru a câta oară. Continuă să vină în număr foarte, foarte mare. [...] Deja timpul de așteptare crește" a explicat preotul Lucian Apopei.

"Timpul de aşteptare în ultima zi de pelerinaj a fost scurt, de cel mult două ore. Doar ca numărul oamenilor în rând a fost constant încă de pe timpul nopții. Au continuat să vină de la o oră la alta, așa că toată ziua am avut cel puțin 4.000 de persoane care au așteptat sa ajungă aici" a explicat reporterul Observator Clara Mihociu.

Ce suveniruri şi-au luat românii: magneţi, mir şi acatiste

Împăcaţi după rugăciuni, pelerinii au ţinut să aibă şi un suvenir, aşa că rândul s-a mutat la magazinul din curtea catedralei.

Vânzător: Cele mai căutate acestea au fost: magneţii care au inscriptionată Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi chipul Sfintei Cuvioase Parascheva. Vorbim și despre mir, şi despre aceste acatiste ale Sfintei.

Reporter: Cât costă un acatist?

Vânzător: 5 lei, cum costă şi magneţeii, şi mirul.

"Fiecare a cheltuit câteva zeci de lei, cam 20 de lei. Dacă am face o medie, în sensul acesta. […] Cei care vin să cumpere obiecte mai scumpe sunt cei care de regula vor sa sprijine construirea unei biserici" a mai spus preotul Lucian Apopei.

1.500 de oameni pe oră au trecut astăzi pe la racla Sfintei Parascheva. Preoţii spun că vor declara încheiat pelerinajul doar după ce şi ultimul pelerin se va închina moaştelor.

