Pentru credincioşii din toată ţara a început drumul credinţei spre Capitală. Mii de pelerini vor lua parte la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale. Enoriaşii s-au mobilizat cu autocarele, organizaţi de parohii, în timp ce alţii au ales să vină pe cont propriu, cu maşina personală. Credincioşii se vor putea închina în Sfântul Altar de mâine seara până vinerea viitoare.

După binecuvântarea preoţilor, pelerinii din Suceava au pornit cu autocarele spre Bucureşti.

"Suntem onoraţi de faptul că noi suntem generaţia care a fost părtaşă şi la ridicarea Catedralei şi la sfinţirea Catedralei Naţionale", a declarat Alexandru Sava, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților.

De la Suceava vor participa un număr de 300 de pelerini, însoţiţi de preoţi şi protopopi, care vor merge cu autocarele la Bucureşti.

Drumul credinţei spre Capitală

"Plecăm cu gânduri bune, să fie pace, linişte. Pentru sănătate, să fie bine pe pământ şi în biserică".

"Mă bucur să particip şi eu la eveniment. Am înţeles că e cea mai mare catedrală. M-am uitat şi pe net, e foarte frumoasă". "Mergem la Bucureşti, la sfinţirea Catedralei şi sunt îmbrăcată pentru că mi-e drag portul popular şi vreau să duc cu drag acest port. E o mare sărbătoare şi unică în viaţa noastră, poate", spun credincioşii.

Şi din Cluj, peste o mie de oameni au plecat azi noapte pe drumul credinţei spre Capitală. Pelerini din toată ţara, fie organizaţi de biserici, fie pe cont propriu, cu maşina personală, sunt aşteptaţi dumincă la Catedrala Naţională. Pentru a participa la acest eveniment istoric, credincioşii trebuie să prezinte un act de identitate.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului va săvârşi, alături de Patriarhul Daniel, slujba de sfinţire a picturii. "Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea ale acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române. Vă mulţumesc şi Dumnezeu să binecuvânteze România!", a declarat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

Mâine, slujba de sfinţire a catedralei va începe la ora 10 si 30 de minute şi va dura două ore. Preşedintele şi premierul României, alături de lideri politici din toată lumea vor participa la ceremonia din interior. Pelerinii din afara gardului vor putea să se închine în altar abia după ora 8 seara. Porţile vor rămâne deschise pentru ei zi şi noapte până pe 31 octombrie.

